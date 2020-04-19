Dünyaca ünlü isimlerden sağlık çalışanları için 8 saatlik konser (One World: Together At Home)

Anadolu Ajansı 19.04.2020 - 10:41
"DOKTORLARI, HEMŞİRELERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR"
İnsanlar arasındaki birlik ve dayanışmanın önemine işaret eden ve insan hayatını korumak için en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi ve hak ettikleri desteği vermeyi amaçlayan programa katılan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rita Ora, Lonely Together şarkısını yorumladı.
Ünlü oyuncular Matt Damon, Laurence Fishburn, Kate Winslet ve Marion Cotillard ise birlikte yaptıkları uyarıda, sağlık uzmanları ve bilim adamlarının görüşlerini paylaştıklarını ve herkesin evde kalması gerektiğini belirterek, sırasıyla şunları aktardı:
"Pandeminin anlamı, virüs her yerde demektir. Fakat aynı anda her yerde olamaz. Hepimiz tedaviyi istiyoruz. Ancak toplumun sağlığı, sizin 'ellerinizde'. Kurtulmak için bizlere ihtiyaç var. Yaşamınız buna bağlıymışçasına ellerinizi yıkayın. Sosyal mesafeye uyun. Bu, birbirinizden 6 adım uzak olmanız demek. Bu bir seçim fakat öyle bir seçim ki hepimizin uyması gerekiyor."
Lady Madonna şarkısını seslendiren İngiliz söz yazarı, gitarist, besteci ve yapımcı Paul McCartney de şunları söyledi:
"Tüm dünyada, gerçek kahramanlarımız olan sağlık çalışanlarını kutlamak için akşam bu programın bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Bir pandemi olan Kovid-19, global bir krizdir. Global olarak bununla savaşmak için hepimiz birlikte olmalıyız. Liderlerimize şunu söyleyelim, sağlık sistemini tüm dünyada güçlendirmek gerekiyor. Böylece bu krizler bir daha meydana gelmez. Annem Mary, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında hemşire ve ebe olarak görev yaptı. Bu nedenle bizi sağlıklı tutmaya çalışan doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarıyla çok fazla vakit geçirdim. Sizleri seviyoruz ve teşekkür ediyoruz."
Programa katılan Elton John I'm Still Standing, The Rolling Stones You Can't Always Get What You Want, Jennifer Lopez People, Stevie Wonder Lean on Me şarkılarını söylerken, programın son dakikalarında Celine Dion, Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli ve Lang Lang düet yaptı.
MİLYONLAR SEYRETTİ
David ve Victoria Beckham, Alicia Keys, Lewis Hamilton, Jessie J., Annie Lennox, Ellie Goulding ve Samuel L. Jackson'ın da katıldığı program, tüm dünyada birçok televizyon kanalının yanı sıra Youtube üzerinden yayımlandı. Youtube'daki 8 saatlik canlı yayını 500-750 bin kişi aynı anda izlerken, yayından sonraki ilk 12 saatte 17 milyon 500 bin kişi, konser kaydını seyretti.