Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda

Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı - DHA 01.03.2021 - 09:59 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 10:01

Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda - 1
İngiliz yönetmen ve senarist Guy Ritchie ve beraberindeki heyet, tarihi yarımadayı gezdi.
Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda - 2
Guy Ritchie, oyuncu eşi Jacqui Ainsley, ABD'li oyuncu Josh Hartnett, yapımcı Ivan Atkinson, Warner Bross Yöneticisi Josh Berger ve Miramax Üst Yöneticisi (CEO) Bill Block ile Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.
Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda - 3
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın eşlik ettiği heyete, tarihi mekanlar hakkında bilgi verildi. Guy Ritchie, İstanbul temaslarının ardından Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da rol aldığı aksiyon filmi "Five Eyes"ın çekimleri için Antalya'ya döndü.
Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda - 4

Yıldız isim, "Kapışma", "Sherlock Holmes", "Sherlock Holmes: Gölge Oyunlar" ve "The Gentlemen"ın da aralarında olduğu yapımlara imza atmıştı.

İşte diğer kareler...

Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda - 5
Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda - 6
Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda - 7
Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda - 8

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