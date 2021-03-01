Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Guy Ritchie Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nda

İngiliz yönetmen ve senarist Guy Ritchie ve beraberindeki heyet, tarihi yarımadayı gezdi.

Guy Ritchie, oyuncu eşi Jacqui Ainsley, ABD'li oyuncu Josh Hartnett, yapımcı Ivan Atkinson, Warner Bross Yöneticisi Josh Berger ve Miramax Üst Yöneticisi (CEO) Bill Block ile Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.