Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler)

Farklı ülkelerden insanlar, yeni yıldan beklentilerini ilginç yöntemlerle ifade ediyor. Yeni yılı karşılama kutlamaları her kültüre göre değişiklik gösteriyor. Bu yıl dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, bu kutlama ritüellerinin ne kadarını gerçekleştirmeye izin verecek, bilinmiyor. Eve özgü geleneklere devam edilse de sokaklarda kalabalıklarla gerçekleştirilen yeni yıl ritüelleri bu yıl pas geçilecek gibi görünüyor. İşte ülkelerin yeni yılı karşılarken sürdürdükleri birbirinden ilginç gelenekleri...

Haberler - Anadolu Ajansı 27.12.2021 - 14:54

Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler) - 1

Farklı ülkelerden insanlar, yeni yıldan beklentilerini ilginç yöntemlerle ifade ediyor. Yeni yılı karşılama kutlamaları her kültüre göre değişiklik gösteriyor.

Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler) - 2

"Eski yıla ait kötü ruhları kovmak için" evlerin önüne ip asılan Japonya'da, yeni yılın ilk saniyelerine de kahkaha atılarak giriliyor.

Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler) - 3

Çin'de de "geçmiş yıla ait kötü ruh ve şansızlığı kovmak amacıyla" evler temizleniyor. Ayrıca "şans getirmesi için" kırmızı zarflarda çocuklara para dağıtılıyor.

Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler) - 4

İsviçreliler, iyi ruhları temsil ettiğine inandıkları kostümleri giyerek yeni yılı karşılıyor.

Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler) - 5

Hollanda'da "geçen yılın kötü ruhlarını kovmak, yeni yıla huzurlu ve mutlu girmek amacıyla" sokakta yılbaşı ağacı yakılıyor.

Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler) - 6

Şili'de gece yarısı bir kaşık mercimek yiyenlerin, yeni yılda iş hayatının verimli geçeceğine inanılıyor.

Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler) - 7

Güney Afrika'da ise "şans getirmesi için" eski ev eşyaları pencereden atılarak, yeni yıla yeni eşyalarla giriliyor.

Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler) - 8

Belarus'ta, bekar kızların önüne mısır konulup, ortaya horoz bırakılıyor. Horoz, kimin önündeki mısırı yerse, onun diğerlerinden önce evleneceğine inanılıyor.

Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler) - 9

İspanya'da ise saat 00.00'da 12 üzüm tanesi yutulup, yeni yılla ilgili dilek tutuluyor.

Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler) - 10

Danimarka'da eski tabaklar kapı önünde kırılarak, kötü şansın gitmesi dileniyor.

Dünyadan birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri (Yeni yıla farklı ritüellerle giren ülkeler) - 11

Romanya'da da ayı postu giyen insanlar sokakları gezip dans ediyor. Bu sayede kötü ruhların uzak durduğuna inanılıyor.

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