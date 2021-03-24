Dünyanın en büyük tuval resmi Journey of Humanity 62 milyon dolara satıldı

Dünyanın en büyük tuval resmi olan Journey of Humanity, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Leila Heller Gallery'de 62 milyon dolara satıldı.

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24.03.2021 - 11:00

İngiliz ressam Sacha Jafri tarafından corona virüs salgınından etkilenen çocuklara para toplamak amacıyla yapılan Journey of Humanity, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan Leila Heller Gallery'de satışa çıktı.

Satıştan elde edilen geliri Dubai Cares, UNICEF, UNESCO ve Global Gift Foundation dahil olmak üzere çeşitli hayır kurumlarına aktarılacak olan eser 62 milyon dolara alıcı buldu.

Dünyanın en büyük sanat tuvali için Guinness Dünya Rekorunu elinde tutan eser böylece adını en pahalı sanat eserleri arasına yazdırdı.





İngiliz ressam Sacha Jafri de bu eserle Jeff Koons, David Hockney ve dijital sanatçı Beeple'ın ardından yaşayan dördüncü en pahalı sanatçı oldu.





Tamamlanması 7 ay süren tablo, 17 bin metrekare yani yaklaşık olarak dört NBA basketbol sahası büyüklüğünde.





Jafri, tuvalin dört bağlantılı bölüme ayrıldığını, ilki Dünyanın ruhunu temsil ettiğini ve diğerlerinin doğaya, insanlığa ve daha geniş evrene atıfta bulunduğunu söyledi.

Prens William ile birlikte seçkin İngiliz yatılı okulu Eton'da eğitim gören ressamın eserinin yeni sahibi Altius Gestion International Holding'in CEO'su Andre Abdoune, yaptığı basın açıklamasında, Jafri'nin tabloya koyduğu sevginin inanılmaz olduğunu söyledi. İş insanı, "Çocukken yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Hayatım boyunca çocuklara yardım etmeyi hedefledim" dedi.