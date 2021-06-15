Dünyanın en eski kehanet merkezi Klaros'ta kült heykeller restore edilecek

15.06.2021 - 10:51
İzmir'in Menderes ilçesinde 1907 yılında keşfedilen ve antik çağın en eski kehanet merkezi olduğu belirtilen Klaros'taki kazı çalışmaları, Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenmeye başlandı. Bu kapsamda kısa süre içinde kült heykellerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları başlatılacak. Yapılan araştırmalar sonucunda ele geçen yazıtlara bakıldığında çok sayıda kehanet yapıldığı tespit edilen Klaros, inanç turizminin gelişimine katkı sağlıyor.
İzmir'e yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen yoğun bir ziyaretçi potansiyeli olan Klaros, yaz aylarında ortalama 2 bin 500, 3 bin kişiyi ağırlıyor. Tapınağın döneme ilişkin önemli veriler ortaya koyduğunu aktaran Ege Üniversitesi'nde görevli Klaros Kazısı Bilimsel Danışmanı Dr. Onur Zunal, "Kahin olan kişi, kentlerden gelen soruları tanrıyla iletişime geçerek tanrıya soruyor ve aldığı cevapları sekreteryaya iletiyor. Sonrasında cevaplar burada bulunan taşlara yazılıyor. Şehir kurmak, bir savaşa girmek tanrıların icazeti alınarak yapılıyor. Soylu, zengin kişiler ise kişisel problemleri için buraya geliyor" dedi.