Dünyanın en pahalı tablosu Salvator Mundi bir yatla takas mı edildi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen aylarda satın aldığı Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi isimli tablosunu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'e ait bir yatla takas ettiği iddia edildi.
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Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman tarafından rekor fiyata satın alındıktan sonra kayıplara karışan; Leonardo da Vinci tarafından yapılan ve dünyanın en değerli tablolarından biri olarak nitelendirilen Salvator Mundi'den haber var.
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Amerikan basınına göre, Erkek Mona Lisa olarak adlandırılan ve 450 milyon dolarla şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan tablo olan Salvator Mundi takasta kullanıldı.
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Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Da Vinci'ye mal edilen tabloyu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Topaz isimli yatıyla takas ettiğine dair iddialar Arap basınına yansıdı.
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147 metre uzunluğunda olan ve 26 yatak odası bulunan Topaz isimli yatın değerinin de 450 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
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Arap basınına göre Muhammed Bin Salman, İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak resmeden tabloyu, ödenen fiyata gelen tepkiler nedeniyle elden çıkardı.
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Yükselen tepkiler üzerine Suudi medyası olayı reddetmiş, ardından BAE kültür ve Turzim Müdürlüğü bir açıklama yapılarak tablonun Dubai'de açılan Louvre Müzesi için satın alındığını açıklamıştı.
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BAE'nin açıklamasına rağmen New York Times gazetesi iddiasından vazgeçmemiş ve ABD istihbarat kaynakları ile Suudi yetkililerin, tablonun gerçek alıcısının Muhammed bin Selman olduğu bilgisini bir kez daha doğruladığı yönünde bir haber daha yayınlamıştı.