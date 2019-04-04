Dünyanın en pahalı tablosu Salvator Mundi bir yatla takas mı edildi

1 Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman tarafından rekor fiyata satın alındıktan sonra kayıplara karışan; Leonardo da Vinci tarafından yapılan ve dünyanın en değerli tablolarından biri olarak nitelendirilen Salvator Mundi'den haber var.





2 Amerikan basınına göre, Erkek Mona Lisa olarak adlandırılan ve 450 milyon dolarla şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan tablo olan Salvator Mundi takasta kullanıldı.





3 Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Da Vinci'ye mal edilen tabloyu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Topaz isimli yatıyla takas ettiğine dair iddialar Arap basınına yansıdı.





4 147 metre uzunluğunda olan ve 26 yatak odası bulunan Topaz isimli yatın değerinin de 450 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.





5 Arap basınına göre Muhammed Bin Salman, İsa peygamberi dünyanın kurtarıcısı olarak resmeden tabloyu, ödenen fiyata gelen tepkiler nedeniyle elden çıkardı.





6 Yükselen tepkiler üzerine Suudi medyası olayı reddetmiş, ardından BAE kültür ve Turzim Müdürlüğü bir açıklama yapılarak tablonun Dubai'de açılan Louvre Müzesi için satın alındığını açıklamıştı.



