Dünyanın en pahalı tablosu Salvator Mundi Suudi prensin yatında bulundu

Erkek Mona Lisa olarak adlandırılan ve 450 milyon dolarla şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan tablo olan Salvator Mundi ile ilgili kısa süre önce Arap basınında bir takas iddiası ortaya atılmıştı.

Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Da Vinci'ye mal edilen tabloyu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in Topaz isimli yatıyla takas ettiğine dair iddialar öne sürülmüştü.