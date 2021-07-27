Dünyanın ilk gülücük emojisi

Suriye sınırındaki antik kentte, 4 yıl önce yapılan kazı çalışmaları sırasında, üzerinde 'gülücük emojisi' olan su matarası bulundu. 1 ay önce Gaziantep Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlanan matarayı 1 ayda 10 bin kişi ziyaret etti.
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DHA 27.07.2021 - 10:28
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 4 yıl önce çıkarılan ve üzerinde 'gülücük' ifadesi bulunan su matarası, yapılan çalışmaların ardından 1 ay önce Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
Dünyanın ilk 'gülücük' emojisinin üzerinde olmasıyla dikkat çeken 3 bin 700 yıllık matara, sergilendiği müzede yoğun ilgi görüyor.
Eserin, 2017 yılında Karkamış'ta yapılan çalışmalar sırasında bulunduğunu ve sosyal medyada çok ilgi gördüğünü söyleyen Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, "Eserimiz milattan önce 1700'lü dönemlerin Orta Tunç Çağı'na aittir. Gülümseme emojili mataramıza sosyal medyadan tanıtmamızın ardından oldukça fazla olumlu tepki geldi. Biz bu eseri sosyal medyada paylaştığımız zaman insanlar şaşkınlıkla ve mutluluk verici bir eser olarak gördü ve ziyaret etmeye başladı" dedi.
1 ay önce sergilemeye başladıkları eseri yerli ve yabancı turistlerden oluşan 10 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Müze Müdürü Çomak, şunları söyledi:
"Bu 10 binin içinde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü dediğimiz bir ziyaretçi kitlemiz de var. Bu rakamlara yerli ve yabancı turistler dahildir. Bir ay önce sergilemeye başladığımız gülümseme emojili matara müzeye renk kattı. Günümüzde 7'den 70'e günlük yaşantımızın içinde sosyal mecra ve ortamlarda emojileri kullanıyoruz. O dönemlerde ve o gün ki şartlarda bu emoji bize, bugün gülümseme emojisiyle ilgili 3 bin 700 yıl önce de insanların günlük yaşantısında buna benzer bir şeylerin kullandığını ifade etti."
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