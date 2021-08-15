Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği Apemeia Antik Kenti’nde kazılar tekrar başladı

Tarihte ilk müzik yarışmasının düzenlediği Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan ve Roma döneminde Efes Antik Kenti’nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları tekrar başladı.

İHA 15.08.2021 - 12:52

Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği Apemeia Antik Kenti’nde kazılar tekrar başladı - 1
Afyonkarahisar’ın bilinmeyen antik yerleşim alanlarından biri olan Apameia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu’nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarına ev sahipliği yapan bir antik kent. Apameia Antik Kenti, antik Roma döneminde Kelainai adıyla bilinirken, geçmişi ise M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanıyor.
Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği Apemeia Antik Kenti’nde kazılar tekrar başladı - 2
Helenistik dönemde Efes Antik Kenti’nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia Antik Kenti’nin en önemli mimari yapısı olan antik tiyatroda başlatılan kurtarma kazısı devam ederken, kazı kapsamında tiyatronun bir kısmı ise açığa çıkarıldı.
Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği Apemeia Antik Kenti’nde kazılar tekrar başladı - 3
2017 yılından bu yana devam eden kazıda tiyatronun toprağa gömülü halde duvarlarının bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlediği Apemeia Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarıyla birlikte açık hava müzesinde ise çıkartılan eserle hem bilim heyeti tarafından incelenecek hem de birçok üniversite öğrencisi için geleceğe ışık tutacak.
Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği Apemeia Antik Kenti’nde kazılar tekrar başladı - 4

“DÜNYANIN İLK MÜZİK YARIŞMASI BURADA YAPILDI"

Yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar’daki kazıların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Bu seneki kazılar tiyatro alanında, amfi tiyatroda Apropolis ve Metropolis’te olacak kazı süreci uzun yıllardır devam ediyor ve bu senede daha fazla işçiyle kazılar devam edecek. Diğer üniversitelerden öğrencilerin de katılımıyla kazılara bu sene kralların kenti dediğimiz dünyanın ilk müzik yarışmasının yapıldığı ve antik tarihte Efes’ten sonra en önemli ticaret merkezi olarak görülen ve Menderes Nehri’nin başladığı, Apemeia Antik Kenti'mizde devam edecek" dedi.

"Burası bir açıkhava müzesi olacak" diyen Kapankaya, "Apemia kazıları kurumsallaşacak ve bundan sonra her yıl aşama aşama daha da büyüyecek" diye konuştu.

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