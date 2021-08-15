Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği Apemeia Antik Kenti’nde kazılar tekrar başladı

“DÜNYANIN İLK MÜZİK YARIŞMASI BURADA YAPILDI"

Yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar’daki kazıların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Bu seneki kazılar tiyatro alanında, amfi tiyatroda Apropolis ve Metropolis’te olacak kazı süreci uzun yıllardır devam ediyor ve bu senede daha fazla işçiyle kazılar devam edecek. Diğer üniversitelerden öğrencilerin de katılımıyla kazılara bu sene kralların kenti dediğimiz dünyanın ilk müzik yarışmasının yapıldığı ve antik tarihte Efes’ten sonra en önemli ticaret merkezi olarak görülen ve Menderes Nehri’nin başladığı, Apemeia Antik Kenti'mizde devam edecek" dedi.

"Burası bir açıkhava müzesi olacak" diyen Kapankaya, "Apemia kazıları kurumsallaşacak ve bundan sonra her yıl aşama aşama daha da büyüyecek" diye konuştu.