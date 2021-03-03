Düzce'de alt yapı çalışmalarında tarihi eser kalıntıları bulundu

“Tarihi kalıntılar çıkınca kazıyı durdurduk”



İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına İSKİ olarak bölgede alt yapı çalışmaları yaptıklarını dile getiren İSKİ harita teknikeri Emre Karaduman, "Kaynaşlı’dan Cumayeri ilçesine kadar melen havza koruma projesi olarak alt yapı çalışmamız var. Şu anda Darıcı Mahallesi'ndeyiz. Buradaki kazı çalışmaları esnasında tarihi kalıntılar meydana çıktı. Bu nedenden dolayı müze müdürlüğü tarafından kazı çalışması durduruldu. Şu anda çıkan tarihi eserlerin incelenmesi için çalışmalar yapılıyor. İncelemeler tamamlandıktan sonra biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu anda İSKİ olarak çalışmalarımızı diğer noktalarda devam ettiriyoruz" dedi.