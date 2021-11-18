Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu

25’inci kez seyirciyle buluşan James Bond serisinde beşinci ve son kez 007 karakterini canlandıran Daniel Craig sonrası rolü kimin alacağı tartışılıyor. Son olarak ABD'li The Rock (Kaya) lakaplı oyuncu Dwayne Johnson (49), yeni Bond olmaya talip olduğunu söyledi. İşte James Bond için adı geçen 9 isim

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Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu - 1

Başka bir Bond filmi yapmaktansa bileklerini kesmeyi tercih edeceği esprisini yaptığı 2015'ten bu yana Daniel Craig'in yerine 007 olarak kimin geçeceği tartışılıyor. 25. Bond filmi ve Craig'in casus olarak son macerası Ölmek İçin Zaman Yok'un (No Time To Die) seyirciyle buluşması sonrası, onun yerini alma olasılığı yüksek gösterilen oyuncuların listesi artıyor.

Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu - 2

Forbes tarafından dünyanın en çok kazanan aktörü ilan edilen The Rock (Kaya) lakabıyla tanınan ,  yeni Bond'u canlandırmaya talip olduğunu açıkladı. 

Johnson, son 15 yıl boyunca kurgu ajan 'a hayat veren Daniel Craig'in izinden gitmek istediğini söyledi. Johnson, büyükbabasının da beşinci Bond filminde kötü adam olarak rol aldığını açıkladı. Daha önce Bond'u oynayan ABD'li bir aktör olmadı.

Dwayne Johnson role talip olsa da Bond için ismi geçen 8 isim daha var. 

Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu - 3

Tom Hardy'nin yeni James Bond rolü için en güçlü aday olduğunu konuşuluyor. Ancak Hardy, Craig'in tahtına aday gösterilen tek isim değil. İşte bugüne kadar Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi önemli isimler tarafından canlandırılan karakter için konuşulan ve açıklanana kadar tartışılmaya devam edecek isimler...

Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu - 4
Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu - 5

James Norton
War & Peace ve McMafia dizilerinin 35 yaşındaki yıldızı, kısa süre önce The Independent'a, Bond'u oynamak bağımsız filmlerdeki rollerden fedakarlık etmek anlamına gelecekse kendisi için bunu yutmamın zor olacağını söyledi.

Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu - 6


Sam Heughan
The Outlander dizisinin yıldızı daha önce Sean Connery'nin 007'i canlandırmasından bu yana ilk kez Bond'u İskoçya'ya geri getirmek istediğini söylemişti. 40 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki rüya gibi bir rol ve bir İskoç Bond'u olurdu. Kim başka bir İskoç Bond görmek istemez ki!" demişti.

Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu - 7

Tom Hiddleston

Birkaç yıl önce Bond yapımcısı Barbara Broccoli'yle görüşmesinin haber olmasından sonra, 39 yaşındaki Hiddleston'un bir sonraki Bond olacağına dair pek çok söylenti çıktı. Ancak Hiddleston, 2016'da hayranlarına “Dürüst olmak gerekirse sizden fazlasını bilmiyorum" dedi.

Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu - 8

Richard Madden

Bodyguard ve Game of Thrones dizilerinin 34 yaşındaki yıldızı, daha önce GQ'ya "İnsanlar beni bu role layık gördüğü için adımın anılmasından fazlasıyla gurur duyuyorum. Çok gururlandım ve minnettarım. Bu dahil olmaya can atılacak gerçekten harika bir şey" dedi.

Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu - 9

Jack Lowden

Lowden, olası Bond adayları arasında önde gösteriliyor ancak Dunkirk filminin 30 yaşındaki oyuncusu, Craig'in rolden ayrılmasını asla istemediğini söyledi. GP'ye konuşan Lowden, "Ben büyük bir Daniel Craig hayranıyım ve Bond'u canlandırmayı bırakması gerektiğini düşünmüyorum" dedi. 

Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu - 10

Michael Fassbender

43 yaşındaki Fassbender, daha genç bir oyuncunun veya bir kadının rolü alması gerektiğini düşündüğü için kendini hariç bıraksa da 007 rolünün favorilerinden biri. GQ dergisine verdiği röportajda 007 rolüne isteyip istemediği sorulduğunda Fassbender, "Dürüst olmak gerekirse, hayır" demişti.

Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu - 11

Idris Elba

Luther dizisinin 48 yaşındaki yıldızı Elba'nın Daniel Craig'in yerini almasına uzun zamandır olacak gözüyle bakılıyor ancak Elba, Event'e şunları söyleyerek söylentileri dağıtmaya çalışmıştı: Bond, dünyanın en büyük yapımlarından biri ve bu nedenle, nihayetinde onu kim oynarsa oynasın, onu yaşar. Tam da o karakter oluyor ve uzun yıllar o karakter olarak biliniyorsun. Şu an hâlâ Idris'le yan yana yaşayabilecek karakterler yaratıyorum. Beni ele geçiren ve tek başına beni tanımlayan karakterler değil.

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