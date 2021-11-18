Dwayne Johnson, James Bond rolüne talip oldu

Idris Elba



Luther dizisinin 48 yaşındaki yıldızı Elba'nın Daniel Craig'in yerini almasına uzun zamandır olacak gözüyle bakılıyor ancak Elba, Event'e şunları söyleyerek söylentileri dağıtmaya çalışmıştı: Bond, dünyanın en büyük yapımlarından biri ve bu nedenle, nihayetinde onu kim oynarsa oynasın, onu yaşar. Tam da o karakter oluyor ve uzun yıllar o karakter olarak biliniyorsun. Şu an hâlâ Idris'le yan yana yaşayabilecek karakterler yaratıyorum. Beni ele geçiren ve tek başına beni tanımlayan karakterler değil.