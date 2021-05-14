Edward Norton ve Dave Bautista'nın ardından Janelle Monae de Knives Out 2 kadrosunda

14.05.2021 - 10:02
Janelle Monee, Knives Out devam filminin oyuncu kadrosunun en yeni üyesi oldu. Hidden Figures ve Moonlight filmlerinde çığır açan performanslarla Hollywood sahnesine çıkan ve 8 kez Grammy adayı olan Monae'nin filmde canlandıracağı karakterle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İlk filmin kadrosunda; Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen Kaptan Amerika'sı Chris Evans ve İngiliz ajanı James Bond rolünün beyaz perdedeki güncel temsilcisi olan Daniel Craig'in yanı sıra; Cadılar Bayramı filminde karşımıza çıkan Jamie Lee Curtis, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı ile yıldızı parlayan Kübalı aktris Ana de Armas, iki Oscar adaylığı bulunan Michael Shannon, Ölüm Defteri ve Kapan gibi filmlerin yanı sıra Atlanta dizisinden de tanıdığımız Lakeith Stanfield, Altın Küre ödüllü Don Johnson, son olarak Ayin filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Toni Collette, Oscar ve Altın Küre sahibi usta oyuncu Christopher Plummer, 13 Reasons Why dizisiyle yıldızı parlayan genç aktris Katherine Langford, Emmy adaylığı bulunan Riki Lindhome, Vice Principals'tan hatırladığımız Edi Patterson, Star Wars filmlerinde sesledirdiği Yoda karakteriyle tanınan usta aktör ve yönetmen Frank Oz ve Atypical dizisinden Raul Castillo yer aldı.