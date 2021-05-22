Kate Hudson yıldızlarla dolu Knives Out 2 kadrosunda

Daniel Craig'in yıldızı olduğu devam filmi Knives Out 2'nin (Bıçaklar Çekildi) kadrosuna bir yıldız daha katıldı. Son zamanların en beğenilen dedektiflik filmleri arasındaki projeye Dave Bautista, Edward Norton ve Janelle Monae'nin ardından Kate Hudson da dahil oldu.

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22.05.2021 - 07:11

Oscar adaylığı bulunan, Altı Küre Ödüllü Kate Hudson; Knives Out 2 filminin oyuncu kadrosuna katılan son isim oldu. İşte Yunanistan’da gerçekleşecek olan çekimler öncesi oyuncu kadrosuyla gündemde olan filmin bugüne kadar açıklananan yıldızları:

İşte Knives Out 2'nin açıklanan oyuncu kadrosu ve film hakkında bilinenler...

Daniel Craig'in yıldızı olduğu Bıçaklar Çekildi'nin (Knives Out) devam filmi Knives Out 2'nin kadrosu şimdiden yıldızlar topluluğuna döndü. Son zamanların en beğenilen dedektiflik filmleri arasındaki projeye Dave Bautista ve Edward Norton'ın ardından Janelle Monae de katıldı.

İlk filmde devasa bir oyuncu kadrosuyla seyirciyle buluşan Bıçaklar Çekildi'nin (Knives Out 2) devam filmi şimdiden yıldızlar topluluğuna döndü.

Daniel Craig'in yıldızı olduğu filmin kadrosuna önce Guardians of The Galaxy'nin başarılı oyuncusu Dave Bautista'nın eklendiği duyuruldu.





My Spy, Stuber gibi aksiyon yapımlarının parlayan isimlerinden Dave Bautista'nın rolüyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Rian Johnson'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmi kadrosuna katılan son isim ise Fight Club, American History X, Birdman gibi yapımların yıldız oyuncusu Edward Norton oldu.





Bautista gibi Norton'ın da nasıl bir rolle seyirci karşımıza çıkacağı şimdilik açıklanmadı.









Modern bir Agatha Christie uyarlaması olarak seyirci karşısına çıkan Bıçaklar Çekildi, ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesini konu ediyordu.



Ünlü bir suç romanı yazarı olan Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc, gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar.





Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc, tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmak için zorlu bir mücadeleye girişir.





Dedektif, araştırmasını ilerlettikçe, saklı kalan birçok gerçek ortaya çıkar.

İlk filmin kadrosunda; Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen Kaptan Amerika'sı Chris Evans ve İngiliz ajanı James Bond rolünün beyaz perdedeki güncel temsilcisi olan Daniel Craig'in yanı sıra; Cadılar Bayramı filminde karşımıza çıkan Jamie Lee Curtis, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı ile yıldızı parlayan Kübalı aktris Ana de Armas, iki Oscar adaylığı bulunan Michael Shannon, Ölüm Defteri ve Kapan gibi filmlerin yanı sıra Atlanta dizisinden de tanıdığımız Lakeith Stanfield, Altın Küre ödüllü Don Johnson, son olarak Ayin filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Toni Collette, Oscar ve Altın Küre sahibi usta oyuncu Christopher Plummer, 13 Reasons Why dizisiyle yıldızı parlayan genç aktris Katherine Langford, Emmy adaylığı bulunan Riki Lindhome, Vice Principals'tan hatırladığımız Edi Patterson, Star Wars filmlerinde sesledirdiği Yoda karakteriyle tanınan usta aktör ve yönetmen Frank Oz ve Atypical dizisinden Raul Castillo yer aldı.