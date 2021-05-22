Kate Hudson yıldızlarla dolu Knives Out 2 kadrosunda

22.05.2021 - 07:11
Daniel Craig'in yıldızı olduğu Bıçaklar Çekildi'nin (Knives Out) devam filmi Knives Out 2'nin kadrosu şimdiden yıldızlar topluluğuna döndü. Son zamanların en beğenilen dedektiflik filmleri arasındaki projeye Dave Bautista ve Edward Norton'ın ardından Janelle Monae de katıldı.
İlk filmin kadrosunda; Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen Kaptan Amerika'sı Chris Evans ve İngiliz ajanı James Bond rolünün beyaz perdedeki güncel temsilcisi olan Daniel Craig'in yanı sıra; Cadılar Bayramı filminde karşımıza çıkan Jamie Lee Curtis, Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı ile yıldızı parlayan Kübalı aktris Ana de Armas, iki Oscar adaylığı bulunan Michael Shannon, Ölüm Defteri ve Kapan gibi filmlerin yanı sıra Atlanta dizisinden de tanıdığımız Lakeith Stanfield, Altın Küre ödüllü Don Johnson, son olarak Ayin filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Toni Collette, Oscar ve Altın Küre sahibi usta oyuncu Christopher Plummer, 13 Reasons Why dizisiyle yıldızı parlayan genç aktris Katherine Langford, Emmy adaylığı bulunan Riki Lindhome, Vice Principals'tan hatırladığımız Edi Patterson, Star Wars filmlerinde sesledirdiği Yoda karakteriyle tanınan usta aktör ve yönetmen Frank Oz ve Atypical dizisinden Raul Castillo yer aldı.