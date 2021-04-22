Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü

Hayranları, 2016 yılında 57 yaşındayken hayatını kaybeden ABD'li pop şarkıcısı ve söz yazarı'i unutmadı. Dünyaca ünlü şarkıcının dev bir kompleks şeklinde olan evi ve stüdyosu Paisley Park'a giderek onu andı.

Purple Rain şarkısıyla tanınan yedi Grammy ödüllü Prince'i anmak isteyen hayranları, mor maskeler, fularlar ve kıyafetlerle Paisley Park'a giderek sanatçı için çiçek ve notlar bıraktı.

21 Nisan 2016’da yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden Prince’in ölümünden altı hafta sonra, yanlışlıkla yüksek dozda fentanil, eroinden 50 kat daha güçlü olan sentetik ilaç almış olduğu açıklanmıştı. Toksikoloji raporu da ünlü şarkıcının aşırı doz fentanil maddesi kullanımından öldüğünü doğruladı.

Beş yıl önce Minneapolis'in banliyösü Chanhassen'deki evinde ölü bulunan Prince’in toksikoloji raporuna göre, ünlü şarkıcının bedeninde aşırı doz fentanil maddesine rastlandı.

Döneminin en yaratıcı müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen, şarkıcı, söz yazarı ve aranjör Prince, ‘Purple Rain’, ‘Little Red Corvette’, ‘Diamonds And Pearls’ ve ‘When Doves Cry’ gibi hit şarkılara imza atmıştı.