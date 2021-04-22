Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü

ntv.com.tr 22.04.2021 - 10:22 | Son Güncelleme : 22.04.2021 - 10:30
Beş yıl önce Minneapolis'in banliyösü Chanhassen'deki evinde ölü bulunan Prince’in toksikoloji raporuna göre, ünlü şarkıcının bedeninde aşırı doz fentanil maddesine rastlandı.
21 Nisan 2016’da yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden Prince’in ölümünden altı hafta sonra, yanlışlıkla yüksek dozda fentanil, eroinden 50 kat daha güçlü olan sentetik ilaç almış olduğu açıklanmıştı. Toksikoloji raporu da ünlü şarkıcının aşırı doz fentanil maddesi kullanımından öldüğünü doğruladı.
"MOR SALTANAT BİTTİ"
Prince ölümü dünya basınında da geniş yer bulmuş ABD, İngiltere ve Avrupa'daki gazeteler haberi manşetten vermişti. The Sun gazetesi Prince'in 13 milyon satan unutulmaz Purple Rain (Mor Yağmur) albümüne gönderme yaparak "Mor Saltanat Bitti" manşetiyle çıktı.
DÜNYA YILDIZLARI AĞLADI
Prince'in ölümü şov dünyasını da yasa boğmuş, ünlü isimler şu mesajları paylaşmıştı:
Madonna: Prince dünyayı değiştiren bir vizyonerdi.
Aretha Franklin: Çok büyük bir acı. Gerçek olamaz. İnanmakta zorlanıyorum.
Katy Perry: Dünya büyük bir sihrini kaybetti.
Spike Lee: Kardeşimi özlüyorum, Prince'in muhteşem bir espri anlayışı vardı.
Boy George: Hayatımın en kötü günü. Huzur içinde uyu Prince, ağlıyorum.