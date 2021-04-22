Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü

ABD'li pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince, ölümünün 5. yılında anılıyor. Hayranları, müzeye dönüştürülen Prince'in evi ve stüdyosu Paisley Park'a giderek sanatçıyı andı.

ntv.com.tr 22.04.2021 - 10:22 | Son Güncelleme : 22.04.2021 - 10:30

Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 1
Hayranları, 2016 yılında 57 yaşındayken hayatını kaybeden ABD'li pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince'i unutmadı. Dünyaca ünlü şarkıcının dev bir kompleks şeklinde olan evi ve stüdyosu Paisley Park'a giderek onu andı.
Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 2
Purple Rain şarkısıyla tanınan yedi Grammy ödüllü Prince'i anmak isteyen hayranları, mor maskeler, fularlar ve kıyafetlerle Paisley Park'a giderek sanatçı için çiçek ve notlar bıraktı.
Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 3

Beş yıl önce Minneapolis'in banliyösü Chanhassen'deki evinde ölü bulunan Prince’in toksikoloji raporuna göre, ünlü şarkıcının bedeninde aşırı doz fentanil maddesine rastlandı.

21 Nisan 2016’da yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybeden Prince’in ölümünden altı hafta sonra, yanlışlıkla yüksek dozda fentanil, eroinden 50 kat daha güçlü olan sentetik ilaç almış olduğu açıklanmıştı. Toksikoloji raporu da ünlü şarkıcının aşırı doz fentanil maddesi kullanımından öldüğünü doğruladı.

Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 4
Döneminin en yaratıcı müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen, şarkıcı, söz yazarı ve aranjör Prince, ‘Purple Rain’, ‘Little Red Corvette’, ‘Diamonds And Pearls’ ve ‘When Doves Cry’ gibi hit şarkılara imza atmıştı.
Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 5

"MOR SALTANAT BİTTİ"

Prince ölümü dünya basınında da geniş yer bulmuş ABD, İngiltere ve Avrupa'daki gazeteler haberi manşetten vermişti. The Sun gazetesi Prince'in 13 milyon satan unutulmaz Purple Rain (Mor Yağmur) albümüne gönderme yaparak "Mor Saltanat Bitti" manşetiyle çıktı.

Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 6

DÜNYA YILDIZLARI AĞLADI

Prince'in ölümü şov dünyasını da yasa boğmuş, ünlü isimler şu mesajları paylaşmıştı:

Madonna: Prince dünyayı değiştiren bir vizyonerdi.

Aretha Franklin: Çok büyük bir acı. Gerçek olamaz. İnanmakta zorlanıyorum.

Katy Perry: Dünya büyük bir sihrini kaybetti.

Spike Lee: Kardeşimi özlüyorum, Prince'in muhteşem bir espri anlayışı vardı.

Boy George: Hayatımın en kötü günü. Huzur içinde uyu Prince, ağlıyorum.

Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 7
İşte Prince'in 5. ölüm yıl dönümü anmasından yansıyanlar...
Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 8
Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 9
Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 10
Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 11
Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 12
Efsanevi şarkıcı Prince'in ölümünün 5. yıl dönümü - 13

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