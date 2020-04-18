Eğlencenin fotoğrafını çektiler (Finalistler belli oldu)

Fun 2020 (Eğlence 2020) adı altında düzenlenen "Eğlence senin için nedir?" fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. İşte fotoğraf uygulaması Agora’nın düzenlediği yarışmanın 50 finalisti ve onların eğlence fotoğrafları...

18.04.2020 - 07:47

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