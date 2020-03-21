Ekranların eğlenceli kadınları (Komik dizi önerileri)
Gülmeye en çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde, IMDb televizyonların en komik ve eğlenceli kadın karakterlerini derledi. İşte corona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan karantina ve sosyal izolasyon dönemlerinde izleme listenize eklebileceğiniz komik kadın karakterlerin olduğu diziler...
Catherine O'Hara / Schitt's Creek (2015)
Abbi Jacobson ve Ilana Glazer / Broad City (2014)
Eugene Levy ve Annie Murphy / Schitt's Creek (2015)
Ellie Kemper / Unbreakable Kimmy Schmidt (2015)
Tracee Ellis Ross / Black-ish (2014)
Alex Borstein ve Rachel Brosnahan / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Tiffany Haddish / The Last O.G. (2018)
Julia Louis-Dreyfus / Veep (2012)
Sara Gilbert ve Alicia Goranson / The Conners (2018)
Vanessa Bayer in Saturday Night Live (1975)
Anna Chlumsky in Veep (2012)
Kaley Cuoco / The Big Bang Theory (2007)
Kristen Bell / The Good Place (2016)
Alex Borstein in The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Betty Gilpin ve Britney Young / GLOW (2017)
Jenifer Lewis / Black-ish (2014)
Sutton Foster /Younger (2015)
Alison Brie / GLOW (2017)
Frankie Shaw, Anna Chanel Reimer ve Alexandra Mary Reimer / SMILF (2017)
Pamela Adlon / Better Things (2016)
Kat Dennings ve Beth Behrs / 2 Broke Girls (2011)
Josh Charles ve Amy Schumer / Inside Amy Schumer (2013)
Zooey Deschanel / New Girl (2011)
Zach Braff ve Sarah Chalke / Scrubs (2001)
Melissa McCarthy / Mike & Molly (2010)
Carrie Brownstein / Portlandia (2011)
Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ve Cynthia Nixon / Sex and the City (1998)
Zosia Mamet, Lena Dunham, Jemima Kirke ve Allison Williams / Girls (2012)
Lisa Kudrow / The Comeback (2005)
Teri Hatcher, Felicity Huffman ve Eva Longoria / Desperate Housewives (2004)
Natasha Leggero ve Riki Lindhome / Another Period (2013)
Constance Wu / Fresh Off the Boat (2015)
Uzo Aduba, Samira Wiley ve Danielle Brooks / Orange Is the New Black (2013)
Rachel Bloom / Crazy Ex-Girlfriend (2015)
Margaret Cho / Drop Dead Diva (2009)
Laura Dern / Enlightened (2011)
Lea Michele / Glee (2009)
Toni Collette / United States of Tara (2009)
Jane Krakowski / Unbreakable Kimmy Schmidt (2015)
Gaby Hoffmann / Transparent (2014)
Laura Prepon ve Taylor Schilling / Orange Is the New Black (2013)
Cheryl Hines / Curb Your Enthusiasm (2000)
Chelsea Peretti / Brooklyn Nine-Nine (2013)
Andrea Navedo ve Gina Rodriguez / Jane the Virgin (2014)
Joanna Lumley ve Jennifer Saunders / Absolutely Fabulous (1992)
Ana Ortiz, Judy Reyes, Roselyn Sanchez, Dania Ramirez ve Edy Ganem / Devious Maids (2013)
Sofía Vergara ve Julie Bowen / Modern Family (2009)
Patricia Heaton / The Middle (2009)
Cloris Leachman / Raising Hope (2010)
Allison Janney ve Anna Faris / Mom (2013)
Edie Falco / Nurse Jackie (2009)
Alyson Hannigan ve Jason Segel / How I Met Your Mother (2005)
Chelsea Handler in Chelsea Does (2016)
Reba McEntire, JoAnna Garcia Swisher ve Steve Howey / Reba (2001)
Calista Flockhart / Ally McBeal (1997)
Valerie Bertinelli, Jane Leeves, Wendie Malick, ve Betty White / Hot in Cleveland (2010)