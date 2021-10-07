Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tünelinden arta kalan 4 ton atık malzeme 20 sanat eseri ne dönüştürüldü.

Kömürhan Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmayla Türk mühendis ve işçileri tarafından D-300 devlet yolu üzerinde tamamen yerli kaynaklar kullanılarak inşa edildi.

Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli", 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.