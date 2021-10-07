ve arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları ne dönüştü

ve arasındaki Kömürhan Köprüsü'nden arta kalan 4 ton atık malzeme ne dönüştürüldü. Eserler de, yolcuların ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 10:48

Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 1

ve arasındaki Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tünelinden arta kalan 4 ton atık malzeme 20 ne dönüştürüldü.

Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 2

Kömürhan Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmayla Türk mühendis ve işçileri tarafından D-300 devlet yolu üzerinde tamamen yerli kaynaklar kullanılarak inşa edildi.

Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 3
Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli", 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.
Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 4

Köprünün yapımında yedi bin ton çelik kullanıldı.

Ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle de dünyada kendi alanında 4. sırada yer alıyor.

Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 5

Yeni Kömürhan Köprüsü ile birlikte 4 bin 800 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 2 bin 95 metre bağlantı yolu, eş düzey kavşak, farklı seviyeli lü kavşaktan oluşan çalışma, Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirdi.

Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 6

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünce "sıfır atık" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında, zincir, kaporta, kalıp demir, vida, sac kalıp, tahrip olan baret, kullanılmaz hale gelen giysiler gibi 4 ton atık malzemenin dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 7

İki öğretim görevlisi tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görev yapan ve "21. yüzyılın Ferhatları" olarak nitelendirilen işçileri sembolize eden 20 hazırlandı.

Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 8

ATIKLAR SANAT ESERİ OLARAK BEĞENİYE SUNULDU

Eserler, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Tünel Kontrol Merkezi binasında açılan de, yolcular ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 9
Ziyaretçiler, nin terasında oluşturulan platformun üzerine çıkarak, Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nde olduğu gibi Kömürhan Köprüsü'nü de parmaklarının ucuyla dokunuyormuş gibi fotoğraflayabilecek.
Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 10

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel lar Eğitimi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci, ve tüneli ortaya çıkaran işçileri sembolize eden eserler hazırladıklarını söyledi.

Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 11

"KALAN MALZEMELERİ ATIK OLARAK GÖRMEDİK"

Sergi salonu oluşturacak eserlerin ortaya çıktığını aktaran Keçeci, "Köprüden, tünelden kalan malzemeleri atık olarak görmedik. Geride kalan malzemeleri ne dönüştürdük" dedi.
Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 12
Eserler hakkında bilgi veren Keçeci, "Köprünün maketi, çalışan işçiler, tünel, elektrik yalıtım parçaları, dozerlerin kırılmış parçaları, işçinin kırılmış bareti, ayakkabısı, elbiseleri var. Yaklaşık 4 ton malzemenin harmanlanmasından oluşan güzel bir sergi salonumuz oldu" diye konuştu.
Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 13

Turgut Özal Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Yaşar Sabri Şanlı salonunda tarihsel süreç içerisinde yapılan 3 nün yer aldığı bir rölyef çalışması yaptıklarını belirtti. 

Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü'nün inşaat atıkları sanat eserine dönüştü - 14

Ziyaretçilerin nün hikayesini de öğreneceğini dile getiren Şanlı, "Kömürhan Köprüsü Türkiye'nin gelişme sürecini anlatıyor. İlk Mustafa Kemal Atatürk (1932) döneminde yapılmış. Diğeri Turgut Özal'ın (1986) başbakanlığı döneminde yüksek teknolojiyle yapılmış" dedi.

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER