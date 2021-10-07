Haberler - Anadolu Ajansı 07.10.2021 - 10:48
Elazığ ve Malatya arasındaki Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tünelinden arta kalan 4 ton atık malzeme 20 sanat eserine dönüştürüldü.
Kömürhan Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmayla Türk mühendis ve işçileri tarafından D-300 devlet yolu üzerinde tamamen yerli kaynaklar kullanılarak inşa edildi.
Köprünün yapımında yedi bin ton çelik kullanıldı.
Ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle de dünyada kendi alanında 4. sırada yer alıyor.
Yeni Kömürhan Köprüsü ile birlikte 4 bin 800 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 2 bin 95 metre bağlantı yolu, eş düzey kavşak, farklı seviyeli köprülü kavşaktan oluşan çalışma, Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirdi.
Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğünce "sıfır atık" sloganıyla hazırlanan proje kapsamında, zincir, kaporta, kalıp demir, vida, sac kalıp, tahrip olan baret, kullanılmaz hale gelen giysiler gibi 4 ton atık malzemenin dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.
İki öğretim görevlisi tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde görev yapan ve "21. yüzyılın Ferhatları" olarak nitelendirilen işçileri sembolize eden 20 sanat eseri hazırlandı.
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci, sanat eseri köprü ve tüneli ortaya çıkaran işçileri sembolize eden eserler hazırladıklarını söyledi.