Eleştirilerin ardından Chadwick Boseman'ın ailesi konuştu: Hayal kırıklığı değil

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yıldız oyuncu Chadwick Boseman 'ın kazanması beklenen En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Anthony Hopkins'in alması, eleştirilere neden oldu.

Hopkins'in ödül alması değil, Boseman'ın son kez ödül alma şansını kaybetmesi sosyal medyada gündeme oturdu. Chadwick Boseman'ın erkek kardeşi Derrick, ödül alınamamasının hayal kırıklığı olmadığını ifade etti.

Derrick Boseman, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ına aday olan her bir oyuncunun harika olduğunu ve hepsinin ödülü hak ettiğini söyledi.





