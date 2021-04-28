Eleştirilerin ardından Chadwick Boseman'ın ailesi konuştu: Hayal kırıklığı değil

Kansere yenik düşen Chadwick Boseman’ın Oscar'ı Anthony Hopkins’e kaptırması sonrası Akademi yönetimine gelen eleştirilerin ardından Boseman'ın ailesi konuştu. Ailesinin mutsuz olmadığını belirten Derrick Boseman, ödül alınamamasının hayal kırıklığı olmadığını ifade etti.

28.04.2021 - 11:03

Eleştirilerin ardından Chadwick Boseman'ın ailesi konuştu: Hayal kırıklığı değil - 1
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yıldız oyuncu Chadwick Boseman'ın kazanması beklenen En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Anthony Hopkins'in alması, eleştirilere neden oldu.
Eleştirilerin ardından Chadwick Boseman'ın ailesi konuştu: Hayal kırıklığı değil - 2
Hopkins'in ödül alması değil, Boseman'ın son kez ödül alma şansını kaybetmesi sosyal medyada gündeme oturdu. Chadwick Boseman'ın erkek kardeşi Derrick, ödül alınamamasının hayal kırıklığı olmadığını ifade etti.


Eleştirilerin ardından Chadwick Boseman'ın ailesi konuştu: Hayal kırıklığı değil - 3
Derrick Boseman, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ına aday olan her bir oyuncunun harika olduğunu ve hepsinin ödülü hak ettiğini söyledi.


Eleştirilerin ardından Chadwick Boseman'ın ailesi konuştu: Hayal kırıklığı değil - 4
Ailesinin mutsuz olmadığını belirten Derrick Boseman, Chadwick Boseman'ın adının Oscar seremonisinin sonunda anılmaması konusunda da bir sorunlarının olmadığını vurguladı.


Eleştirilerin ardından Chadwick Boseman'ın ailesi konuştu: Hayal kırıklığı değil - 5
The Father ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı kazanan Anthony Hopkins, törene gönderdiği videoda konuşmasında Chadwick Boseman'ı anmıştı.

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