Emmy Rossum (Fiona) Shameless’tan ayrıldığını açıkladı

Bu türden bir istikrar, bu aile beni besledi ve yaratıcı bir şekilde gelişmem ve büyümem için yeterince güvenli hissettirdi. Biliyorum ki bensiz de devam edebilirsiniz. Anlatacak daha çok Gallagher hikayesi var. Benim gittiğimi düşünmek yerine alt binaya taşındığımı düşünün.”