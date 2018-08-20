En başarılı seri filmler
Film serileri ve evrenleri; yeniden çevrimler, spin-offlar hiç olmadıkları kadar sinema sektörünü domine ediyorlar. Yakın dönemde bu durum gişede iyice çarpıcı bir hâl aldı. Örneğin; 2018 yılının geride kalan otuz iki hafta sonunda, yukarıda bahsi geçen kategoriye giren filmler tam yirmi üç kez Box Office ABD'nin birinci sırasında yer aldı. Sinema, televizyon, müzik gibi alanlarda yazılmış eleştirileri derleyen veritabanı sitesi Metacritic, anaakım sinemanın yönlendiricisi konumundaki seri filmlere kayıtsız kalamadı ve kendi verilerine göre en başarılı film serilerini derledi. (Not: En az 4 filmi olan serilerin dahil edildiği listede korku ve animasyonlar yok)
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1
30. Superman - 56.0
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229. The Bad News Bears - 56.5
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328. Spy Kids - 57.8
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427. Die Hard - 58.4
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526. Alien - 59.5
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625. Jack Ryan - 59.6
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724. View Askewniverse (Jay & Silent Bob) - 60.0
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823. Dirty Harry - 60.8
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922. Rocky - 61.1
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1021. Barbershop - 61.3
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1120. James Bond - 62.1
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1219. Batman - 62.3
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1316. Terminator - 62.4
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14
16. Planet of the Apes - 62.4
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15
16. Hannibal Lecter - 62.4
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16
15. Star Trek - 62.5
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17
14. X-Men - 62.8
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18
13. Ocean's - 63.8
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1912. The Muppets - 65.6
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2011. Spider-Man - 67.8
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2110. Indiana Jones - 68.0
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228. Millennium Series - 68.3
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238. The Hunger Games - 68.3
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247. Marvel Cinematic Universe - 68.4
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256. Bourne - 69.0
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265. Star Wars - 69.6
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274. Mission: Impossible - 69.7
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28
3. Harry Potter/Wizarding World - 73.0
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292. Hobbit- 76.0
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301. Mad Max - 77.8 (*)