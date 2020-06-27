En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri)
Dünya dışı yaşam formları, yabancı gezegenler ve zaman yolculuğu gibi hayali fenomenlerin spekülatif ve bilime dayalı tasvirlerini sevenler için, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'nin (Internet Movie Database) en popüler bilim kurgu filmleri kategorisi fikir verici olabilir. İşte haziran ayında zirvede olan 25 yabancı bilim kurgu filmi...
Yabancı bilim kurgu filmi izlemek isteyip karar veremeyenler için fütüristik uzay mekikleri, robotlar ve teknolojinin merkezde olduğu IMDb'nin en popüler bilim kurgu filmleri kategorisi iyi bir tercih olabilir. İşte haziran ayının en popüler bilim kurgu filmleri...
25. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,4
24. Kirpi Sonic (2020)
6,6
23. Bloodshot: Durdurulamaz Güç (2020)
5,7
22. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi (2016)
7,8
18. İkizler Projesi (2019)
5,7
17. V - V for Vendetta (2005)
8,2
16. Black Panther (2018)
7,3
15. Zack Snyder's Justice League (2021)
14. Yıldızlararası (2014)
8,6
13. Geleceğe Dönüş (1985)
8,5
12. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)
6,7
9. Yıldızlara Doğru (2019)
6,6
8. Kar Küreyici (2013)
7,1
7. Gecenin Sonsuzluğu (2019)
6,7
6. Görünmez Adam (I) (2020)
7,1
5. Avengers: Endgame (2019)
8,4
4. Bill & Ted Face the Music (2020)
1. Artemis Fowl (2020)
4,1