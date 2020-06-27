En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri)

Dünya dışı yaşam formları, yabancı gezegenler ve zaman yolculuğu gibi hayali fenomenlerin spekülatif ve bilime dayalı tasvirlerini sevenler için, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'nin (Internet Movie Database) en popüler bilim kurgu filmleri kategorisi fikir verici olabilir. İşte haziran ayında zirvede olan 25 yabancı bilim kurgu filmi...

27.06.2020 - 06:57

En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 1
Yabancı bilim kurgu filmi izlemek isteyip karar veremeyenler için fütüristik uzay mekikleri, robotlar ve teknolojinin merkezde olduğu IMDb'nin en popüler bilim kurgu filmleri kategorisi iyi bir tercih olabilir. İşte haziran ayının en popüler bilim kurgu filmleri...
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 2
25. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,4
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 3
24. Kirpi Sonic (2020)
6,6
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 4
23. Bloodshot: Durdurulamaz Güç (2020)
5,7
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 5
22. Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi (2016)
7,8
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 6
21. Platform (2019)
7,0
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 7
20. 5. Güç (1997)
7,7
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 8
19. Matrix (1999)
8,7
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 9

18. İkizler Projesi (2019)
5,7
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 10
17. V - V for Vendetta (2005)
8,2
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 11
16. Black Panther (2018)
7,3
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 12
15. Zack Snyder's Justice League (2021)
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 13
14. Yıldızlararası (2014)
8,6
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 14
13. Geleceğe Dönüş (1985)
8,5
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 15
12. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)
6,7
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 16
11. Başlangıç (2010)
8,8
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 17
10. Yaratık (1979)
8,4
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 18
9. Yıldızlara Doğru (2019)
6,6
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 19
8. Kar Küreyici (2013)
7,1
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 20
7. Gecenin Sonsuzluğu (2019)
6,7
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 21
6. Görünmez Adam (I) (2020)
7,1
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 22
5. Avengers: Endgame (2019)
8,4
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 23
4. Bill & Ted Face the Music (2020)
En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 24
3. Dune (I) (2020)

En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 25
2. Tenet (2020)

En iyi bilim kurgu filmleri (IMDb haziran verileri) - 26
1. Artemis Fowl (2020)
4,1

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