En iyi motivasyon filmleri

Apollo 13 (1995) | IMDb (7,6)

Aynı ekipte olan Jim Lovell (Tom Hanks), Ken Mattingly (Gary Sinise) ve Fred Haise (Bill Paxton) Apollo 13 görevi için altı ay süren bir hazırlık döneminden geçerler. Kalkıştan iki gün önce Ken Mattingly kızamık hastalığına yakalandığı teşhisiyle ekipten alınır ve yerine başka bir ekipten Jack Swigert atanır.

Apollo 13 fırlatıldıktan sonra daha Ay yörüngesine girmeden bir elektrik arızası yüzünden zorlu anlar yaşar. Ekip, uzay mekiğinde oksijensiz kalma tehlikesiyle Dünya' ya geri dönmeye karar verir fakat uzay mekiği çok büyük hasar görmüştür ve enerjisiz kalmıştır. Houston çalışanları (Nasa komuta merkezi) kısıtlı enerji ile ekibi geri döndürmek için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürür, daha sonra Ken Mattingly' nin de yardımıyla ekip Dünya' ya gelmeyi başarır.