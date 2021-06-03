En iyi motivasyon filmleri
İzlediğiniz zaman aradığınız gücü bulmanıza yardımcı olacak en iyi motivasyon filmleri...
Forrest Gump (1994) | IMDb (8,8)
Film, öğrenme güçlüğü yaşayan ancak atletik olarak inanılmaz yeteneklere sahip Forrest Gump'ın, doğum yılı olan 1944 ve 1982 yılları arasında gerçekleşmiş, bazen sadece gözlemlediği, bazen de başkalarına ilham verdiği 20. yüzyılın dönüm noktası olaylarını betimler.
Esaretin Bedeli (1994) | IMDb (9,3)
Stephen King'in Rita Hayworth ve Shawshank'in Kefareti adlı novellasından uyarlanan film, masumiyetini iddia etmesine rağmen karısını ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank Devlet Cezaevi'nde yaklaşık 20 yılını geçiren bankacı Andy Dufresne'in hikâyesini anlatır.
Cezaevinde kaldığı süre boyunca diğer mahkûmlardan Ellis Boyd "Red" Redding ile arkadaşlık kuran Dufresne, cezaevi müdürünün para aklama faaliyetlerine yardım etmeye başladıktan sonra gardiyanlar tarafından korunmaya başlanır.
Schindler'in Listesi (1993) | IMDb (8,9)
II. Dünya Savaşı sırasında Naziler'in uygulamış olduğu soykırımdan binin üzerinde Polonya Yahudisinin kurtarılmasında rolü olan Oskar Schindler'i ve bu kurtarmayı konu edinen film, 321 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiş ve Akademi, Altın Küre, BAFTA ve Grammy ödülleri kazanmıştır.
Apollo 13 (1995) | IMDb (7,6)
Aynı ekipte olan Jim Lovell (Tom Hanks), Ken Mattingly (Gary Sinise) ve Fred Haise (Bill Paxton) Apollo 13 görevi için altı ay süren bir hazırlık döneminden geçerler. Kalkıştan iki gün önce Ken Mattingly kızamık hastalığına yakalandığı teşhisiyle ekipten alınır ve yerine başka bir ekipten Jack Swigert atanır.
Apollo 13 fırlatıldıktan sonra daha Ay yörüngesine girmeden bir elektrik arızası yüzünden zorlu anlar yaşar. Ekip, uzay mekiğinde oksijensiz kalma tehlikesiyle Dünya' ya geri dönmeye karar verir fakat uzay mekiği çok büyük hasar görmüştür ve enerjisiz kalmıştır. Houston çalışanları (Nasa komuta merkezi) kısıtlı enerji ile ekibi geri döndürmek için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürür, daha sonra Ken Mattingly' nin de yardımıyla ekip Dünya' ya gelmeyi başarır.
Cinderella Man (2005) | IMDb (8)
Cinderella Man lakabıyla tanınan ünlü boksör James J. Braddock'un gerçek yaşam öyküsüne dayanan film, Braddock ve ailesinin ABD'deki Büyük Ekonomik Kriz yıllarında yaşadıkları sıkıntılı yılları ve verdikleri büyük yaşam mücadelesini konu ediniyor.
Ekim Düşü (1999) | IMDb (7,8)
Ekim Düşü, yönetmenliğini Joe Johnston'ın üstlendiği 1999 ABD yapımı biyografik film. Filmin başrollerini Jake Gyllenhaal, Chris Cooper ve Laura Dern paylaşmaktadır. Film bir madencinin oğlu olan Homer Hickam isimli bir gencin gerçek hikâyesine dayanmaktadır. Sovyet uydusu Sputnik 1'in fırlatılışından çok etkilenen Homer'ın babasının karşı gelmesine rağmen amatör roket yapımı ile uğraşması ve sonunda bir NASA mühendisi olması sürecinde gerçekleşen olaylar anlatılmaktadır.
Er Ryan’ı Kurtarmak (1998) | IMDb (8,6)
Er Ryan'ı Kurtarmak, Steven Spielberg tarafından yönetilerek Robert Rodat tarafından yazılan, II. Dünya Savaşı konulu bir epik savaş filmidir. Film, Yüzbaşı John H. Miller (Tom Hanks) ve yanında bulunan askerlerin (Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Ribisi ve Adam Goldberg), diğer üç kardeşi savaş sırasında farklı cephelerde ölen, bunun sonucunda eve dönüş vizesi alan James Francis Ryan isimli askeri bulmaya çalışırken başlarından geçenleri konu almaktadır.
Kadın Kokusu (1992) | IMDb (8)
Kadın Kokusu (Scent of a Woman), Al Pacino'nun en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı 1992 yapımı filmdir. Al Pacino bu filmde emekli olmuş kör bir subayı kendi dünyasından izleyicilere sunmaktadır. Film, Oscar Ödülleri'nde en iyi görüntü, düzenleme, en iyi oyuncu dallarında aday gösterilmiş, en iyi oyuncu ödülünü Al Pacino ile kazanmıştır.
Milyonluk Bebek (2004) | IMDb (8,1)
Frankie Dunn, ringlerde yaşadığı yıllar boyunca müthiş dövüşçüler yetiştirmiştir. Öğrencisi olan boksörlere öğrettiği en önemli ders ise her şeyin üzerinde kendini korumaktır. Tek arkadaşı Scrap, onun spor salonuna göz kulak olmaktadır. Bir gün Maggie Fitzgerald spor salonuna gelir. Yaşı spora başlamak için çok büyüktür ve Frankie kızları asla çalıştırmamıştır. Hayatının tek amacından asla vazgeçmeye niyetli olmayan Maggie her gün spor salonuna gelip çalışmaya devam eder. Sonunda genç kızın sarsılmayan azmine yenik düşen Frankie istemeden de olsa onu çalıştırmayı kabul eder.
Sosyal Ağ (2010) | IMDb (7,7)
2003 yılında bir akşam, Harvard Üniversitesi öğrencisi ve bilgisayar programcısı Mark Zuckerberg (Facebook'un kurucusu), bilgisayarının başına oturur ve yeni bir fikir üzerinde çalışmaya başlar. Çılgın içerikli web günlüğü ve programlama sonucunda, kısa süre sonra global düzeyde bir sosyal ağ oluşturacak ve iletişimde devrim yaratacaktır. Ancak başarı bu genç girişimciyi kişisel ve yasal karmaşalara sürükler. Eduardo Saverin ve Winklevoss İkizlerinin Mark Zuckerberg'e açtığı davaları da konu almaktadır.
Terminal (2004) | IMDb (7,4)
Terminal, başrolünde Tom Hanks'in oynadığı politik komedi-drama türünde 2004 yapımı bir film. 1988'den 2006'ya kadar tam 18 yıl Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşayan Mehran Karimi Nasseri'den esinlenilerek çekilmiştir.
Umudunu Kaybetme (2006) | IMDb (8)
San Francisco'da karısı Linda ve oğlu Christopher yaşayan Chris Gardner, 1981 yılında pahalı ve çabuk demode olan bir teknoloji olan kemik tarayıcı ürünlerinin satışını üstlenir. Bu ürünlerin satışında başarı sağlayamaması üzerine karısı Linda tarafından terk edilir.
Maddi kazanç sağlamak için değişik alanlara yönelen Gardner Dean Witter'dan bir yönetici ile tanışır ve bir zeka küpü'nü çözerek onu etkiler. Tanıştığı yeni kişi sayesinde borsada sarraf olabilmek adına bir şans yakalar. Dean Witter'da stajyer olur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve düşkünler evi geceyi geçirmek için bulabildikleri her yerde kalırlar. Chris, babalık görevini sevgi ve özenle yerine getirmeye devam eder.
Unutulmaz Titanlar (2000) | IMDb (7,8)
Unutulmaz Titanlar ya da İngilizce adıyla Remember the Titans, Boaz Yakin tarafından yönetilen 2000 yapımı Amerikan dram ve spor filmi. Filmin yapımcılığını Jerry Bruckheimer üstlenmiştir. Film, ABD'de 29 Eylül 2000'de gösterime girmiştir. Film, ırkçı eğilimlerin yaygın olduğu bir ortamda lise takımını çalıştırmaya başlayan siyahi koçun gerçek hayattan alınma öyküsü üzerine kuruludur.
Whiplash (2014) | IMDb (8,5)
Whiplash, genç bir müzisyenin öyküsünü anlatıyor. Küçük yaşlardan itibaren bateri çalmaya başlayan Andrew, işinde tam anlamıyla bir usta olmak ister. Üniversite tercihinde de ülkenin en iyi müzik okulu olarak gördüğü Shcarffer Konservatuarı'na girer. Henüz 19 yaşındadır ama dersler harici var gücüyle antrenman yapar.
Yeni Hayat (2010) | IMDb (7,8)
Yeni Hayat, 2000 yapımı Robert Zemeckis filmi. Tom Hanks'in oynadığı bir FedEx çalışanının, uçağının Güney Pasifik üzerindeyken düşmesi üzerine ıssız bir adada yaşamak zorunda kalışını konu alır. Tom Hanks bu filmdeki performansıyla 73. Akademi Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu
dalında Oscar'a aday gösterildi.