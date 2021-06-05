En iyi Türk korku filmleri

05.06.2021 - 14:47
Dilek eşi Ömer ile mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmektedir. Fakat bir gün dilek bir rüya görür ve aydınlık sakin günler geçmişte kalır. Her şey Dilek'in bir rüyasıyla başlar. Rüyasında ne olduğunu anlayamadığı belirsiz suretler, kulağına şeytana dair bir şeyler fısıldarlar ve uyandıktan sonra ona normal hayatında musallat olurlar. Ömer, bu hayırsız rüyayı geçen gün yaşanan hırsızlık olayına bağlasa da, Dilek kendisine daha derin bir girdaba çeken bu cinleri artık iyiden iyiye hissetmeye başlar. Daha kötüsü Dilek’in korkusu şiddete dönüşür ve genç kadının bedeninin kontrol altına almaya başlar. Çaresiz çifti bu konuda uzman olduğu kulaktan kulağa yayılan Belkıs Hoca adındaki bir kadından yardım almak için Bitlis'in yolunu tutar…
Siccin 5, yıllar önce yapılan ayin sonrası hayatları kabusa dönen ailenin hikayesini anlatıyor. Hale, ailesiyle birlikte Nevşehir'deki tarihi bir evde yaşayan 12 yaşındaki genç bir kızdır. Değişik görünümü ve tuhaf davranışları sebebiyle insanlarla pek iletişim kuramayan Hale, yaşadığı eski ve ürkütücü evi de annesi, akli dengesi bozulmakta olan babaannesi ve halası Azra'yla paylaşmaktadır. Hale'nin babası daha o doğmadan ortadan kaybolmuş ve ondan bir daha hiç haber alınamamıştır. Ancak Hale'nin bir gece gördüğü korkunç kabus tüm dengeleri değiştirecektir. Hale rüyasında, hiç görmediği babasının onu eski ve tekinsiz bir eve çağırdığını görür. Babasının bahsettiği ev ise Hale'nin dedesinin Karain Köyü'ndeki eski evidir. Bu ev yıllar önce yasak bir ayinin gerçekleştirildiği yerdir. Bu kabustan sonra Hale ürkütücü bir şekilde değişmeye başlar. Genç kızın karakterindeki değişimler bütün ev halkı için korkutucu bir hal almaktadır. Ancak genç kızın bu değişiminden en çok zarar görenler ise Azra ve Azra'nın erkek arkadaşı Selim olacaktır...
Anadolu'nun ücra köşesindeki bir köye kazı yapmak için giden bir grup arkeolog 700 yıldır süregelen bir laneti yeniden canlandırmak üzeredir. Kız çocuklarının uğursuzluk getirdiğine inanan köy halkı yediyüz yıl önce tüm kız çocuklarını öldürmüş ve toprağın altına gömmüştür. İçlerinden sadece biri kızını öldüremez ve bu kız da yaşlı büyücünün lanetli büyüsünden kurtulamaz. Arkeologlar Kral Sultan Salih'e ait olan bir el yazmasını ararlarken farkında olmadan bu antik büyünün yeniden canlanmasına sebep olacaklar, yüzyıllardır süregelen bir laneti üzerlerinde toplayacaklardır.
Amerika’da esrarengiz intihar olayları biribirini takip etmektedir. Ülkenin her yerinden insanlar, birbirinden korkunç yöntemlerle ölmeyi seçmektedir. Benzer bir olay, Türkiye’de de yaşanır. İzmir’de Tarık isimli bir genç, dehşet verici bir şekilde intihar ettiğinde, polis yakın arkadaşlarını sorguya çeker.
Cem, Sema ve Hande, ölmeden önce adeta bir internet bağımlısına dönüşmüş olan Tarık’tan e-postalar almışlardır. İşin ilginç yanı Tarık’ın ölümünden sonra da bu e-postaları almaya devam ederler. E-postalara, korkunç görüntüler eşlik etmektedir. Gençlerin hayatında bir süre sonra, dehşet verici düşlerle gerçekler birbirine karışmaya başlar. Hande, Kuran’da sözü geçen ve dünyanın sonunu muştulayan Dabbe’tül Arz’ın gerçekleşmeye başladığını fark eder.
Doktor olan Zeren ve kız kardeşi Ayla annelerinin bir gece aniden ölmesiyle sarsılır. Kriminal ve adli raporlara göre anneleri Mukadder beyin kanamasıyla ölmüştür fakat annesi öldüğünde onun yanında olan Ayla, bu durumu kabul etmemektedir. Ona göre annesi, ne olduğunu anlayamadığı çok hızlı hareket eden, kapkara yüzleri olan, bilinmeyen bir dilde konuşan, devasa kara varlıklar tarafından öldürülmüştür. Ancak olayı inceleyenler Ayla’nın bir tür psikolojik travma geçirdiğini ve kısa sürede bu durumu atlatacağını düşünürler. Ama günler geçtikçe Ayla kişilik değiştirmeye ve söz konusu varlıklar tarafından saldırıya uğramaya başlar. Ayla’yı başka bir aleme götürmeye ve ona işkence ederek, annesinin ölümüyle ilgili bir takım sırları göstermeye çalışan bu varlıklar kimdir?
Tıbba göre insan hafızası 2 yaşından öncesini hatırlayamaz. Ömrümüzün bu dönemi zihnimiz için kapkaranlıktır. Fakat öğretmen Elif (Türkü Turan) hayatının bu karanlık dönemi ile yüzleşmek zorunda; zira kendisine musallat olan tüm sorunların aslında geçmişinden gelen büyük bir hatadan kaynaklandığını ortaya çıkıyor. Ama bu, zamanlaması tamamen yanlış, geri dönüşü olmayan lanetli bir büyü...
Yılmaz Ailesi geçmişte oldukça zengin bir ailedir ancak bu durum zamanla değişir. Aile, yaşadıkları maddi sorunlar nedeniyle babaanne Saadet'in yanına taşınmak zorunda kalır. Fakat Saadet bu evde sandıkları gibi yalnız değildir. Bahçesinde kocasının mezarı bulunan Saadet'in eski evi, başka alemden olan sakinler tarafından sahiplenilmiştir. Ailenin eve gelişi ise bu sakinler tarafından hiç de hoş karşılanmayacaktır, zira bu evde Saadet'ten başkasını istememektedirler...
Evlilik hazırlıkları yapmakta olan Kübra, kına gecesinde cinlerin saldırısına uğrar ve bedeni tanımlanmayan varlıklar tarafından ele geçirilir. Başına gelen bu esrarengiz olay yaşadığı köy Kıbledere için yeni bir şey değildir. Bu gizemli köy geçmişte define arama olayları sırasında lanetli bir olay yaşamış ve bu lanet adeta üzerine yapışmıştır. Kübra'yı tedavi etmek için yola çıkan Ebru isimli bir psikiyatrist aynı zamanda Kübra'nın eski bir arkadaşıdır. Psikiyatrist Ebru, bu tür vakalarda halkın ilk olarak başvurduğu cin çıkaran hocalardan biriyle birlikte çalışacak; Cinci Faruk Akat olarak tanınan bu adamın cin çıkarma seansı sırasında genç kıza yaptıklarını kayıt altına alıp inceleyecektir. Böylece din ve bilimsel çözümler karşı karşıya gelir. Başlarda her şey yolunda gitse de köyün geçmişinde yaşanan olayların laneti herkesin yakasına yapışacaktır.
İstanbul'un sahil ilçesi Şile'de küçük bir kız kimliği belirsiz kişilerce kaçırılır. Olaylardan habersiz, kendi halinde yaşayan 5 üniversiteli genç, bir anda bu kızla ilgili garip olaylar yaşamaya başlarlar. Aniden beliren, telepatik görüntüler, belirsiz fısıltılar, lanetli olaylar çevrelerini sarar. Kızla ve ailesiyle hiçbir ilgileri yokken neden bu görüntülerle karşılaştıklarını çözemezler. Kendi kendilerine bir çıkış yolu ararken, gizemli kaçırılmanın ardındaki sırlar onları cinler alemine doğru sürükler. Ölüm ve hatta ondan daha korkunç olan acılar şimdi çok daha yakındır...
Ceyda T., yaşamını Ankara'da sürdüren sıradan bir annedir. Eşi Sinan ve kızları Burcu'ya fiziksel dünyada olmayan bir mahlukat musallat olur. Nereden çıktığı belli olmayan bu cin, bedensiz bir varlıktır ve aileye olan şiddetli saldırıları durmak bilmez. Ankara GATA Tıp Fakültesi’ne müracaat eden ailenin evlerine video kayıt sistemi kurularak, evin takip altına alınmasına karar verilir. Herkes ailenin aklını yitirdiğinden şüpheleniyorken kamera kayıtları gerçeğin ortaya çıkmasına vesile olacaktır.
Üç Harfliler serisinin yeni halkası olan Beddua’da lise arkadaşı olan 4 genç kızın yaşadıkları anlatılıyor. Liseden arkadaş olan Melek, Burcu, Eda ve Ayla aradan geçen yıllara rağmen birbirinden kopmamıştır. Hayatta birlikte yol alan arkadaşlar acı tatlı her anlarında birbirlerinin yanındadır. Hepsi yaşantısını yoluna koymuş, mutlu bir yaşam sürmektedir. Ta ki hayatlarına Havel girene kadar. Havel, şaman olan bir kadındır. Bir gece Melek, Burcu, Eda ve Ayla tesadüf eseri Havel ile karşılaşır. Arkadaşların hayatı Havel ile tanıştıktan sonra adeta cehenneme döner. Kimin tarafından edildiği belli olmayan beddua ile hayatları kabusa dönen kızlar başlarına gelenlerle yüzleşmek zorundadır.
Genç ve güzel bir kadın olan Öznur, kimsenin onaylamayacağı bir gönül macerasına tutulmuştur. Çocukluğundan beri kuzenine, yani teyzesinin oğlu olan Kudret’e aşıktır. Öznur ne yapar eder, Kudret'i beraber olmaya ikna eder. Fakat durumu içine sindiremeyen ve üstüne üstlük evli olan Kudret ilişkilerini bitirmek ister. Öznur ise ne olursa olsun Kudret’i kendisine bağlamak için eşi Nisa'ya büyü yaptırır. Bu büyü sonucu kadına cinler musallat olacaktır. Bu kötücül cin Nisa'yı ele geçirir. Büyüye göre, 5 yatsı vakti sonrasında Nisa ile onun kanından gelenler ölümle yüzleşecektir...
Canan ve Volkan'ın yolunda giden, huzurlu bir evlilik yaşamları vardır. Bu genç çift, sonunda yıllardır düşledikleri gibi bir eve kavuşmuşlardır. Mal sahibi olunca hemen evlerine taşınmış ve kendi evlerinde oturuyor olmanın keyfini sürmeye başlamışlardır... Ancak bir gün tuhaf bir sorun peydah oluverir: Canan hiç kimsenin anlam veremediği garip davranışlarda bulunmaya başlar. Kendisine hakim olamamaktadır; sanki davranışları başkaları tarafından kontrol ediliyormuşçasına histerik davranmaktadır. Semum denen bu korkunç mahlukatın hakimiyetine giren Canan kötü ruhların hedefindedir.
Hicran ve Adnan çiftinin mutlu evlilikleri, iki yaşındaki çocuklarının kaza sonrasında hayatını yitirmesiyle yıkıma uğrar. İkili, artık aynı evde yaşayan iki yabancı gibidir. Tüm bunların üzerine Hicran kısa süre içerisinde esrarengiz olaylar yaşamaya başlayınca psikolojisi tümden bozulur. Hicran bir hocaya görünür ve burada birinin kendisine "41 dikiş" adı verilen bir büyü yaptırdığını öğrenir. Büyülerin en güçlüsü olarak bilinen bu büyü, 41 farklı niyetle yapılmaktadır. Genç kadının büyüden kurtulabilmesi için yapan kişiyi bulup 41 niyetten hangisini ettiğini öğrenmesi gerekmektedir...
Orhan ile Sedat çocukluk arkadaşıdır. Yıllar sonra Orhan, Sedat’ın kız kardeşi Kader'le birbirlerine aşık olup evlenirler. Sedat'ın yaptığı araba kazası üçünün de hayatlarının dönüm noktası olur. Sedat'ın oğlu Mehmet felç olur. Kader ise geçmişini hatırlayamaz. Orhan bu olay yüzünden Sedat’ı suçlar ve onunla bütün iletişimini keser. Sedat, duyduğu vicdan azabı ve yaşadığı tuhaf ürkütücü olaylar nedeniyle iyice dağılır. Orhan ise çok sevdiği ilk ve tek aşkı Kader'i kaybetmeme uğruna korkunç bir şey yapacaktır.