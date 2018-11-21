En iyi yardımcı erkek oyuncu Mahershala Ali: Esrarengiz bir karakteri oynamak zor oldu (Green Book)

Bir müzisyeni oynamak zor oldu mu? Piyano başında oldukça başarılı görünüyorsunuz, role hazırlanırken nasıl bir yol izlediniz?

Karaktere hazırlanırken piyano çalma ve konser sahneleri için müzik endüstrisinin en saygın ve yetenekli piyanistlerinden ders aldım. Piyanonun başına oturmanın nasıl bir his olduğunu anlamak ve Shirley’in sahip olduğu el becerisine sahip olmaya çalışmak istedim. Onun becerisinin yakınından bile geçemeyeceğimi biliyordum. Müziğin ve piyanonun yakınlarında olmak güzel bir his.

Eskiden çekilmiş videolarını izleyip orada gördüğüm kişinin özünü yakalamak için elimden geleni yaptım. Fiziksel hareketlerini görmek ve müziğini dinlemek kim olduğuna dair fikir edinmemi sağladı. Ama onu tanımanın en iyi yolu müziğini dinlemek. Müzikteki mükemmellik duygusunu duyabiliyorsunuz.