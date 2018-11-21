En iyi yardımcı erkek oyuncu Mahershala Ali: Esrarengiz bir karakteri oynamak zor oldu (Green Book)
ntv.com.tr
Oscar’da ödül kazanan ilk Müslüman olarak tarihe geçen ve 2019 Oscar ödülleri'nde En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Hollywood’un parlayan ismi Mahershala Ali, ntv.com.tr’ye özel verdiği röportajda En İyi Film Oscar'ı kazanan Green Book’a dair açıklamalar yaptı. Filmde ünlü piyanist Dr. Don Shirley’i canlandıran Ali, Oscar ödül töreni öncesi yaptığı açıklamada “Böyle esrarengiz bir karakteri oynamanın zorluğu beni role çekti” dedi.
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91. Oscar Ödülleri'nde (Oscar 2019) diğer adıyla 91. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü alan Green Book'un, En İyi yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan oyuncusu Mahershala Ali, tören öncesinde merak edilenleri ntv.com.tr'ye anlatmıştı.
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İşte Ali'nin En iyi yardımcı erkek oyuncu adayı gösterilmeden önce yaptığı açıklamalar...
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Bir müzisyeni oynamak zor oldu mu? Piyano başında oldukça başarılı görünüyorsunuz, role hazırlanırken nasıl bir yol izlediniz?
Karaktere hazırlanırken piyano çalma ve konser sahneleri için müzik endüstrisinin en saygın ve yetenekli piyanistlerinden ders aldım. Piyanonun başına oturmanın nasıl bir his olduğunu anlamak ve Shirley’in sahip olduğu el becerisine sahip olmaya çalışmak istedim. Onun becerisinin yakınından bile geçemeyeceğimi biliyordum. Müziğin ve piyanonun yakınlarında olmak güzel bir his.
Eskiden çekilmiş videolarını izleyip orada gördüğüm kişinin özünü yakalamak için elimden geleni yaptım. Fiziksel hareketlerini görmek ve müziğini dinlemek kim olduğuna dair fikir edinmemi sağladı. Ama onu tanımanın en iyi yolu müziğini dinlemek. Müzikteki mükemmellik duygusunu duyabiliyorsunuz.
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Don Shirley karakterinin sizi etkileyen özellikleri neler?
Böyle esrarengiz bir karakteri oynamanın zorluğu beni role çekti. Don Shirley hakkında beni gerçekten şaşırtan ve karmaşık olan şey, onun uğraştığı olaylar. Uğraştığı olaylar içinde mükemmelliği sergilemesi ise muhteşem bir şey. Tüm bunlar benim için gerçekten çekici.
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Kendisinden oldukça farklı bir dünyadan olan şoförü Tony Lip (Viggo Mortenson) ile oldukça yakınlaşıyor. Gerçek bir dostluk olan bu durumun gelişmesini siz nasıl yorumluyorsunuz?
Evet oldukça farklı iki insan. Don Shirly 8 dil bilen, sofistike ve karmaşık bir adam. Tony ise bir bar fedası ve biraz kaba biri. Karakterlerin arabanın içindeki yakınlığını, farklı dünyalar arasındaki uçurumu kapatan bir güç olarak görüyorum. Asıl konu, birbirlerine benzemeleri değil, birbirlerini nasıl kabul edeceklerini ve zamanla nasıl gerçek arkadaş olabileceklerini öğrenmeleri. Bu yolculukta birlikte olduklarını fark ettiler, arkadaş gibi, takım arkadaşı gibi...
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Viggo Mortenson ile daha önceden tanışıyor muydunuz?
Geçen yıl ödül gecelerinde karşılaşmış ve tanışmıştık ve bir yıl sonra kendimizi bir filmin içinde bulduk. Kader böyle bir şey sanırım.
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Seyircinin filme yaklaşımı nasıl oldu?
İnsanların beğeneceği bir film, çünkü benzerliklerini ve farklılıklarını keşfedebilen ve öğrenebilen insanlar hakkında. Birbirlerini oldukları gibi kabul edebiliyorlar. Bu adamlar çok farklı dünyalardan geliyor ve dost oluyorlar.
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GREEN BOOK FİLMİNİN KONUSU
Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley (Maharshala Ali) konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan’dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony’yi (Viggo Mortensen) işe alır. Tony, yolculuk sırasında ırkçılığın yaygın olduğu bu dönemde güvenli olan güzergahları kullanabilmek için “The Green Book” isimli kılavuzdan yardım alır. Bu birbirinden çok farklı garip ikili yolculukları sırasında zaman zaman tehlikeyle zaman zamanda beklemedik nezaket ile karşılaşırlar.
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MAHERSHALA ALI KİMDİR?
1974'te Oakland California'da doğan Ali kariyerine dizi oyunculuğu ile başladı. Hidden Figures, Hunger Games gibi filmlerde yer alan aktör çok sevilen diziler House of Cards ve Luke Cage’de de başarılı bir performans sergiledi. 2016 yılında Moonlight filmi ile Oscar başta olmak üzere bir çok ödül kazanan Ali sergilediği performansla hem eleştirmenlerden hem de seyircilerden olumlu eleştirilerle yılı zirvede tamamladı. 2017 yılında Moonlinght (Ayışığı) fimindeki rolüyle Oscar’da ödül kazanan ilk Müslüman oldu.