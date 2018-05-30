En popüler animasyon filmleri ve dizileri
Animasyon seven ancak ne izleyeceğine karar veremeyenler için en popüler animasyon filmleri ve dizileri...
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150. Emoji Filmi (2017)
3,1
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249. Patron Bebek (2017)
6,3
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348. 6 Süper Kahraman (2014)
7,8
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447. Teen Titans Go! To the Movies (2018)
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546. Arabalar 3 (2017)
6,8
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645. Oyuncak Hikayesi (1995)
8,3
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744. Ayi Paddington 2 (2017)
7,9
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843. Senin Adın (2016)
8,4
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942. The Lion King (2019)
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1041. Shingeki no kyojin (2013– )
8,8
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1140. Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (2018)
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1239. Disenchantment (2018– )
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1338. Shrek (2001)
7,9
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1437. Oyuncak Hikayesi 3 (2010)
8,3
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1536. DuckTales (2017– )
8,2
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1635. American Dad! (2005– )
7,4
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1734. Çılgın Hırsız 3 (2017)
6,3
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1833. Esrarengiz Kasaba (2012–2016)
8,9
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1932. Ters Yüz (I) (2015)
8,2
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2031. Trolls (2016)
6,5
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2130. Big Mouth (2017– )
8,0
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2229. Steven Universe (2013– )
8,4
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2328. Adventure Time with Finn & Jake (2010–2018)
8,6
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2427. Cüce Dedektif Serlok (2018)
4,7
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2526. BoJack Horseman (2014– )
8,5
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2625. Tas Devri Firarda (2018)
6,2
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2724. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
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2823. Boku no Hero Academia (2016– )
8,4
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2922. Futurama (1999–2013)
8,5
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30
21. Zootropolis: Hayvanlar Sehri (2016)
8,0
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3120. Batman Ninja (2018)
5,8
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3219. South Park (1997– )
8,7
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3318. Karlar Ülkesi (I) (2013)
7,5
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3417. Avatar: Son Hava Bükücü (2003–2008)
9,2
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3516. Şarkını Söyle (2016)
7,1
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3615. Aslan Kral (1994)
8,5
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3714. Trollhunters (2016–2018)
8,4
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3813. Moana (I) (2016)
7,6
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3912. Ferdinand (2017)
6,7
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40
11. Bob's Burgers (2011– )
8,1
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41
10. İnanilmaz aile (2004)
8,0
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42
9. Archer (2009– )
8,7
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436. Köpek Adası (2018)
8,2
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447. Tavşan Peter (2018)
6,6
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456. Köpek Adası (2018)
8,2
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465. Coco (I) (2017)
8,5
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474. Incredibles 2 (2018)
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483. Simpson Ailesi (1989– )
8,7
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492. Christopher Robin (2018)
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501. Rick and Morty (2013– )
9,3