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En popüler animasyon filmleri ve dizileri

Animasyon seven ancak ne izleyeceğine karar veremeyenler için en popüler animasyon filmleri ve dizileri...

  • 1

    50. Emoji Filmi (2017)
    3,1
  • 2

    49. Patron Bebek (2017)
    6,3
  • 3

    48. 6 Süper Kahraman (2014)
    7,8
  • 4

    47. Teen Titans Go! To the Movies (2018)
  • 5

    46. Arabalar 3 (2017)
    6,8
  • 6

    45. Oyuncak Hikayesi (1995)
    8,3
  • 7

    44. Ayi Paddington 2 (2017)
    7,9
  • 8

    43. Senin Adın (2016)
    8,4
  • 9

    42. The Lion King (2019)

  • 10

    41. Shingeki no kyojin (2013– )
    8,8
  • 11

    40. Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (2018)
  • 12

    39. Disenchantment (2018– )

  • 13

    38. Shrek (2001)
    7,9
  • 14

    37. Oyuncak Hikayesi 3 (2010)
    8,3
  • 15

    36. DuckTales (2017– )
    8,2
  • 16

    35. American Dad! (2005– )
    7,4
  • 17

    34. Çılgın Hırsız 3 (2017)
    6,3
  • 18

    33. Esrarengiz Kasaba (2012–2016)
    8,9
  • 19

    32. Ters Yüz (I) (2015)
    8,2
  • 20

    31. Trolls (2016)
    6,5
  • 21

    30. Big Mouth (2017– )
    8,0
  • 22

    29. Steven Universe (2013– )
    8,4
  • 23

    28. Adventure Time with Finn & Jake (2010–2018)
    8,6
  • 24

    27. Cüce Dedektif Serlok (2018)
    4,7
  • 25

    26. BoJack Horseman (2014– )
    8,5
  • 26

    25. Tas Devri Firarda (2018)
    6,2
  • 27

    24. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)

  • 28

    23. Boku no Hero Academia (2016– )
    8,4
  • 29

    22. Futurama (1999–2013)
    8,5
  • 30


    21. Zootropolis: Hayvanlar Sehri (2016)
    8,0
  • 31

    20. Batman Ninja (2018)
    5,8
  • 32

    19. South Park (1997– )
    8,7
  • 33

    18. Karlar Ülkesi (I) (2013)
    7,5
  • 34

    17. Avatar: Son Hava Bükücü (2003–2008)
    9,2
  • 35

    16. Şarkını Söyle (2016)
    7,1
  • 36

    15. Aslan Kral (1994)
    8,5
  • 37

    14. Trollhunters (2016–2018)
    8,4
  • 38

    13. Moana (I) (2016)
    7,6
  • 39

    12. Ferdinand (2017)
    6,7
  • 40

    11. Bob's Burgers (2011– )
    8,1

  • 41

    10. İnanilmaz aile (2004)

    8,0

  • 42

    9. Archer (2009– )
    8,7

  • 43

    6. Köpek Adası (2018)
    8,2

  • 44

    7. Tavşan Peter (2018)
    6,6
  • 45

    6. Köpek Adası (2018)
    8,2
  • 46

    5. Coco (I) (2017)
    8,5
  • 47

    4. Incredibles 2 (2018)

  • 48

    3. Simpson Ailesi (1989– )
    8,7
  • 49

    2. Christopher Robin (2018)
  • 50

    1. Rick and Morty (2013– )
    9,3
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