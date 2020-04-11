En popüler animasyonlar (IMDb nisan verileri)
Corona virüs nedeniyle sosyal izolasyon ve karantinanın uygulandığı şu günlerde; ailece film keyfi yapmak istiyor ancak karar veremiyorsanız animasyonlar iyi bir tercih olabilir. İşte
yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin nisan verilerine göre en popüler animasyonlar...
50. Komşum Totoro (1988)
8,2
47. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya (2019)
7,5
46. Altered Carbon: Resleeved (2020)
6,5
45. Küçük denizkızı (1989)
7,6
44. The SpongeBob Movie: Sponge on the Run (2020)
43. Prenses ve Kurbağa (2009)
7,1
42. Addams Ailesi (2019)
5,8
41. Bir böceğin yaşamı (1998)
7,2
39. Oyuncak Hikayesi 3 (2010)
8,3
38. Kayıp Balık Nemo (2003)
8,1
36. 6 Süper Kahraman (2014)
7,8
34. Sevimli Canavarlar (2001)
8,0
32. İnanılmaz Aile (2004)
8,0
29. Ralph ve İnternet - Oyunbozan Ralph 2 (2018)
7,1
28. Angry Birds Filmi 2 (2019)
6,4
27. Prenses Mononoke (1997)
8,4
23. Oyuncak Hikayesi (1995)
8,3
22. İnanılmaz Aile 2 (2018)
7,6
21. Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 (2019)
6,5
19. Şarkını Söyle (2016)
7,1
18. Ters Yüz (I) (2015)
8,2
15. Karmakarışık (2010)
7,7
14. Karlar Ülkesi (I) (2013)
7,5
13. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (2016)
8,0
11. Yürüyen Şato (2004)
8,2
10. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,4
8. Ruhların Kaçışı (2001)
8,6
6. Ajanlar İş Başında (2019)
6,8
5. Trolls World Tour (2020)
5,6
4. Oyuncak Hikâyesi 4 (2019)
7,8
2. Karlar Ülkesi II (2019)
7,0
1. Hadi Gidelim (I) (2020)
7,5