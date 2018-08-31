En popüler bilim kurgu dizileri (Ağustos 2018 IMDb verileri)
Yabancı dizi izlemek isteyenler için bilim kurgu iyi bir seçenek olabilir. İşte kıyamet sonrası hayatta kalan bir avuç insanın hikayesini anlatan The 100'ün zirvede olduğu, IMDb'nin listelediği en popüler 50 bilim kurgu dizisi
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150. Star Trek: Voyager (1995–2001)
7,7
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249. Star Trek: Deep Space Nine (1993–1999)
7,9
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348. Fringe (2008–2013)
8,4
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447. Killjoys (2015– )
7,2
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546. Cloak & Dagger (2018– )
7,0
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645. Maniac (2018– )
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744. The Gifted (2017– )
7,6
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843. Salvation (2017– )
7,0
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942. 12 Maymun (2015–2018)
7,7
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1041. Sense8 (2015–2018)
8,4
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1140. Adventure Time with Finn & Jake (2010–2018) 8,6
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1239. Supheli Şahıs (2011–2016)
8,4
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1338. Dark (2017– )
8,6
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1437. Legion (2017– )
8,4
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1536. The Last Ship (2014– )
7,5
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1635. Jessica Jones (2015– )
8,1
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1734. Stargate SG-1 (1997–2007)
8,4
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18
33. Star Trek: The Next Generation (1987–1994)
8,6
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19
32. Smallville (2001–2011)
7,5
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20
31. Final Space (2018– )
8,5
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2130. Krypton (2018– )
7,1
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2229. Gelecegin Efsaneleri (2016– )
6,9
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2328. The Punisher (2017– )
8,7
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2427. Daredevil (2015– )
8,7
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2526. Demir Yumruk (2017– )
6,7
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2625. Star Trek: Discovery (2017– )
7,4
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2724. Altered Carbon (2018– )
8,2
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2823. Gizli Dosyalar (1993– )
8,7
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2922. Lost in Space (2018– )
7,2
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3021. Star Wars Resistance (2018– )
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3120. Ghoul (2018– )
7,4
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3219. Futurama (1999–2013)
8,5
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3318. Lost (2004–2010)
8,4
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3417. Rick and Morty (2013– )
9,3
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3516. Luke Cage (2016– )
7,5
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3615. Supergirl (2015– )
6,5
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3714. The Expanse (2015– )
8,4
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3813. The Man in the High Castle (2015– )
8,1
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3912. Doctor Who (2005– )
8,7
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4011. Gotham (2014– )
7,9
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4110. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
7,5
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429. Fear the Walking Dead (2015– )
7,0
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438. Arrow (2012– )
7,7
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447. Kara Ayna (2011– )
8,9
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456. Tuhaf Seyler (2016– )
8,9
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465. The Innocents (2018– )
6,1
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474. Westworld (2016– )
8,9
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483. The Flash (2014– )
8,0
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492. The Handmaid's Tale (2017– )
8,6
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501. The 100 (2014– )
7,8