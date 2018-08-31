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En popüler bilim kurgu dizileri (Ağustos 2018 IMDb verileri)

Yabancı dizi izlemek isteyenler için bilim kurgu iyi bir seçenek olabilir. İşte kıyamet sonrası hayatta kalan bir avuç insanın hikayesini anlatan The 100'ün zirvede olduğu, IMDb'nin listelediği en popüler 50 bilim kurgu dizisi

  • 1

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    50. Star Trek: Voyager (1995–2001)
    7,7
  • 2

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    49. Star Trek: Deep Space Nine (1993–1999)
    7,9

  • 3

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    48. Fringe (2008–2013)
    8,4
  • 4

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    47. Killjoys (2015– )
    7,2
  • 5

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    46. Cloak & Dagger (2018– )
    7,0
  • 6

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    45. Maniac (2018– )

  • 7

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    44. The Gifted (2017– )
    7,6
  • 8

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    43. Salvation (2017– )
    7,0
  • 9

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    42. 12 Maymun (2015–2018)
    7,7
  • 10

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    41. Sense8 (2015–2018)
    8,4
  • 11

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    40. Adventure Time with Finn & Jake (2010–2018) 8,6
  • 12

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    39. Supheli Şahıs (2011–2016)
    8,4
  • 13

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    38. Dark (2017– )
    8,6
  • 14

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    37. Legion (2017– )
    8,4
  • 15

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    36. The Last Ship (2014– )
    7,5
  • 16

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    35. Jessica Jones (2015– )
    8,1
  • 17

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    34. Stargate SG-1 (1997–2007)
    8,4
  • 18

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    33. Star Trek: The Next Generation (1987–1994)
    8,6

  • 19

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    32. Smallville (2001–2011)

    7,5

  • 20

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    31. Final Space (2018– )

    8,5

  • 21

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    30. Krypton (2018– )
    7,1
  • 22

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    29. Gelecegin Efsaneleri (2016– )
    6,9
  • 23

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    28. The Punisher (2017– )
    8,7
  • 24

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    27. Daredevil (2015– )
    8,7
  • 25

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    26. Demir Yumruk (2017– )
    6,7
  • 26

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    25. Star Trek: Discovery (2017– )
    7,4
  • 27

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    24. Altered Carbon (2018– )
    8,2
  • 28

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    23. Gizli Dosyalar (1993– )
    8,7
  • 29

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    22. Lost in Space (2018– )
    7,2
  • 30

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    21. Star Wars Resistance (2018– )

  • 31

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    20. Ghoul (2018– )
    7,4
  • 32

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    19. Futurama (1999–2013)
    8,5
  • 33

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    18. Lost (2004–2010)
    8,4
  • 34

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    17. Rick and Morty (2013– )
    9,3
  • 35

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    16. Luke Cage (2016– )
    7,5
  • 36

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    15. Supergirl (2015– )
    6,5
  • 37

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    14. The Expanse (2015– )
    8,4
  • 38

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    13. The Man in the High Castle (2015– )
    8,1
  • 39

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    12. Doctor Who (2005– )
    8,7
  • 40

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    11. Gotham (2014– )
    7,9
  • 41

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    10. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
    7,5
  • 42

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    9. Fear the Walking Dead (2015– )
    7,0
  • 43

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    8. Arrow (2012– )
    7,7
  • 44

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    7. Kara Ayna (2011– )
    8,9
  • 45

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    6. Tuhaf Seyler (2016– )
    8,9
  • 46

    dizi, bilim kurgu dizileri, dizi izle, yabancı dizi izle, bilim kurgu dizisi
    5. The Innocents (2018– )
    6,1
  • 47

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    4. Westworld (2016– )
    8,9
  • 48

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    3. The Flash (2014– )
    8,0
  • 49

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    2. The Handmaid's Tale (2017– )
    8,6
  • 50

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    1. The 100 (2014– )
    7,8
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