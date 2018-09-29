En popüler bilim kurgu filmleri ve dizileri (Eylül 2018)
Hayal gücünüzün sınırlarını zorlamayı sevenlerdenseniz bilim kurgu filmleri ve dizileri size göre demektir. İşte dünya dışı yaşam formları, yabancı gezegenler ve zaman yolculuğu gibi hayali fenomenlerin yer aldığı IMDb'nin en popüler 50 bilim kurgu filmi ve dizisin-
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150. Luke Cage (2016– )
7,5
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249. The Gifted (2017– )
7,6
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348. Predators (2010)
6,4
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447. Supergirl (2015– )
6,5
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546. Örümcek-Adam: Eve Dönüs (2017)
7,5
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645. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013– )
7,5
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7
44. Justice League: Adalet Birligi (2017)
6,6
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843. Thor: Ragnarok (2017)
7,9
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942. Spider-Man (2018 Video Game)
9,6
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1041. I Think We're Alone Now (2018)
5,7
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1140. Aquaman (2018)
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1239. Sessiz Bir Yer (2018)
7,7
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1338. Titans (I) (2018– )
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1437. Ant-Man ve Wasp (2018)
7,4
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1536. Baslat (2018)
7,6
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1635. Daredevil (2015– )
8,7
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1734. Rick and Morty (2013– )
9,3
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1833. İlk Arınma Gecesi (2018)
5,2
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1932. İnanilmaz Aile 2 (2018)
8,1
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2031. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı - Bölüm 2 (2019)
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2130. Gotham (2014– )
7,9
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2229. Doctor Who (2005– )
8,7
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2328. Gelecek Jenerasyon (I) (2018)
6,7
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2427. Upgrade (2018)
7,6
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2526. X-Men: Dark Phoenix (2019)
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2625. Av (1987)
7,8
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2724. Arrow (2012– )
7,7
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2823. The Flash (2014– )
7,9
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2922. The Last Ship (2014– )
7,5
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3021. Black Panther (2018)
7,4
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3120. Westworld (2016– )
8,9
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3219. The 100 (2014– )
7,8
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3318. The Purge (2018– )
6,2
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3417. Tuhaf Şeyler (2016– )
8,9
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3516. Kara Ayna (2011– )
8,9
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3615. Yürüyen Ölüler (2010– )
8,4
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3714. The Handmaid's Tale (2017– )
8,6
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3813. Deadpool 2 (2018)
7,9
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3912. Fear the Walking Dead (2015– )
7,0
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4011. Jurassic World: Yikilmis Krallik (2018)
6,3
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4110. Eski Evdeki Büyülü Saat (2018)
6,3
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429. Avengers: Sonsuzluk Savasi (2018)
8,6
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438. The First (2018– )
6,6
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447. Venom: Zehirli Öfke (2018)
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456. Demir Yumruk (2017– )
6,7
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46
5. The Meg (2018)
6,0
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47
4. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (2018)
7,1
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483. Maniac (2018– )
8,3
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492. Kaptan Marvel (2019)
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501. Predator (2018)
6,0