En popüler diziler (IMDb Ocak 2020 verileri)

Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte 2020'yi zirvede karşılayan 25 dizi...

Yürüyen Ölüler (2010)
8,2

Doctor Who (2005)
8,6

The Office (2005)
8,8
Sıkı Dostlar (1994)
8,9
The Boys (2019)
8,8
Utanmaz (2011)
8,6
Peaky Blinders (2013)
8,8
Don't F**k with Cats: Hunting an Internet Killer (2019)
8,3
Gavin & Stacey (2007)
8,1
The Morning Show (2019)
8,4
The Crown (2016)
8,7

Virgin River (2019)
7,6

The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
8,8
Watchmen (2019)
8,0

Vikingler (2013)
8,6
Rick and Morty (2013)
9,3
The Expanse (2015)
8,5
Taht Oyunları (2011)
9,3

His Dark Materials (2019)
8,1
Mr. Robot (2015)
8,5
Lost in Space (2018)
7,2
A Christmas Carol (2019)
7,2
Sen (2018)
7,8
The Mandalorian (2019)
8,9
The Witcher (2019)
8,6

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