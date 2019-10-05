En popüler filmler (IMDb Ekim 2019 verileri)
Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre ekim ayını zirvede karşılayan filmler belli oldu. Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Yıldızlara Doğru (Ad Astra) ve Jennifer Lopez'li Hustlers zirveyi Joaquin Phoenix'e (Joker) kaptırdı. İşte yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenlere rehber olabilecek en popüler 50 film...
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150. War (2019)
7,4
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249. Charlie's Angels (2019)
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348. Maleficent: Mistress of Evil (2019)
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447. Annabelle 3 (2019)
6,0
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546. The Peanut Butter Falcon (2019)
8,0
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645. Kod Adı: Angel (2019)
6,7
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744. Parazit (2019)
8,5
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843. Child's Play (2019)
5,9
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942. Rocketman (2019)
7,4
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1041. Bloodline (2018)
6,0
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1140. Esaretin Bedeli (1994)
9,3
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1239. İkizler Projesi (2019)
5,1
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1338. Running with the Devil (2019)
5,4
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1437. Bohemian Rhapsody (2018)
8,0
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1536. Terminatör: Kara Kader (2019)
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1635. Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020)
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1734. Ready or Not (2019)
7,1
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1833.Zombieland: Double Tap (2019)
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19
32. Saka Kuşu (2019)
6,3
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20
31. Yeti Efsanesi (2019)
7,2
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21
30. Three from Hell (2019)
6,6
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2229. Oyuncak Hikâyesi 4 (2019)
8,0
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2328. John Wick 3: Parabellum (2019)
7,6
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2427. Yesterday (2019)
7,0
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2526. Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)
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2625. X-Men: Dark Phoenix (2019)
5,8
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2724. Frozen II (2019)
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2823. O (2017)
7,4
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2922. Uncut Gems (2019)
8,1
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3021. Avengers: Endgame (2019)
8,6
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3120. Anna (2019)
6,6
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3219. In the Shadow of the Moon (2019)
6,2
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3318. Aladdin (2019)
7,1
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3417. Judy (2019)
7,1
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3516. Ölümcül Sular (2019)
6,4
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3615. Tall Girl (2019)
5,3
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3714. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
6,7
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3813. Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)
7,7
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3912. Between Two Ferns: The Movie (2019)
6,2
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4011. Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019)
8,0
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4110. El Camino: A Breaking Bad Movie (2019)
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429. Doom: Annihilation (2019)
3,5
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438. The Irishman (2019)
8,4
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447. Ritüel (2019)
7,4
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456. O Bölüm 2 (2019)
7,0
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465. Hustlers (2019)
6,7
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474. Downton Abbey (2019)
7,8
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483. Rambo: Son Kan (2019)
6,8
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492. Yıldızlara Dogru (2019)
7,0
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501. Joker (2019)
9,2