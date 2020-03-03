En popüler filmler (IMDb Mart 2020)

Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte ödül törenlerine damga vuran Parazit'in zirvede olduğu, gişeye fırtına gibi bir başlangıç yapan Görünmez Adam'ın onu takip ettiği mart ayının en popüler 25 filmi...
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03.03.2020 - 10:17
25. Ritüel (2019) 7,1
24. Skandal (2019) 6,8
23. Midway (2019) 6,7
22. Hayal Adası (2020) (2020) 4,7
21.Jumanji: Yeni Seviye (2019) 6,8
20. Şeker Adamın Laneti (1992) 6,6
19. Asfaltın Kralları (2019) 8,2
18. No Time to Die (2020)
17. Sessiz Bir Yer 2 (2020)
16. Run (2020)
15. Emma. (2020) 6,9
14. Joker (2019) 8,6
13. Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019) 7,7
12. Uncut Gems (2019) 7,6
11. The Gentlemen (2019) 8,1
10. 1917 (2019) 8,4
9. Vahşetin Çağrısı (2020) 6,9
8. Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) (2020) 6,6
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