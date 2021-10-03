En popüler James Bond belirlendi

03.10.2021 - 09:47 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 10:01
Bugüne kadar meşhur karakteri 6 aktör canlandırdı.
Screen Rant'in bildirdiğine göre Casumo şirketinin gerçekleştirdiği araştırmada söz konusu 6 aktörün roldeki popülaritesi sıralandı. IMDb verileriyle hazırlanan listede Dalton, 10 üzerinden 7,3 puanla ilk sırada yer alırken onu 7,2 puanla Daniel Craig izliyor.
Tıpkı eski aktörlerin hangisinin daha iyi olduğunun belirlenememesi gibi Daniel Craig'den sonra Bond'u kimin devralacağına yönelik tartışma da hayli hararetli. İsmi geçen oyuncular arasında Tom Hardy, Idris Elba, Henry Cavill, Regé-Jean Page yer alıyor.
Craig'in son kez Bond olarak görüldüğü Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) 1 Ekim'de vizyona girdi.