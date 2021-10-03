En popüler James Bond belirlendi

James Bond'u Daniel Craig’in ardından kimin oynayacağı tartışılırken yeni bir araştırmada eski oyuncular birbiriyle kıyaslandı ve en popüler James Bobd aktörü seçildi.

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03.10.2021 - 09:47

Independent'in haberine göre, yeni bir araştırma James Bond 'u bugüne kadar canlandıran aktörler arasında en çok Timothy Dalton'ın popüler olduğunu ortaya çıkardı.

Dalton, Ian Fleaming'in yarattığı ikonik MI6 ajanını ilk kez 1987 yapımı The Living Daylights'da canlandırmıştı. Dalton rolü o dönem Roger Moore'dan devralmıştı. Ünlü aktör 007'ye 1989 yapımı Licence To Kill'de de hayat vermişti.

Bugüne kadar meşhur karakteri 6 aktör canlandırdı. Screen Rant'in bildirdiğine göre Casumo şirketinin gerçekleştirdiği araştırmada söz konusu 6 aktörün roldeki popülaritesi sıralandı. IMDb verileriyle hazırlanan listede Dalton, 10 üzerinden 7,3 puanla ilk sırada yer alırken onu 7,2 puanla Daniel Craig izliyor.

Öte yandan üçüncü sıradaki Sean Connery 6,9 puan aldı. İlk üç sıradaki ismi Pierce Brosnan, Roger Moore ve George Lazenby takip etti.

Bununla birlikte popüler kültür haberleri yapan LADbible'ın Twitter hesabından sorduğu "En popüler James Bond kim?" sorusuna verilen yanıtlar, We Gıt This Covered'a göre hayranların Sean Connery'yi tercih ettiğine işaret ediyor.

Tıpkı eski aktörlerin hangisinin daha iyi olduğunun belirlenememesi gibi Daniel Craig'den sonra Bond'u kimin devralacağına yönelik tartışma da hayli hararetli. İsmi geçen oyuncular arasında Tom Hardy, Idris Elba, Henry Cavill, Regé-Jean Page yer alıyor. Craig'in son kez Bond olarak görüldüğü Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) 1 Ekim'de vizyona girdi.

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