En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri)

Gerilim filmlerini seven ancak ne izleyeceğine karar veremeyenler için, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'nin (Internet Movie Database) en popüler korku filmleri kategorisi fikir verici olabilir. İşte haziran ayında zirvede olan 25 yabancı korku filmi...
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26.06.2020 - 06:33
Yabancı korku filmi izlemek isteyip karar veremeyenler için; seri katillerin, canavarların hayaletlerin hatta doğa üstü yaratıkların merkezde olduğu IMDb'nin en popüler korku filmleri kategorisi fikir verici olabilir. İşte haziran ayının en popüler korku filmleri...
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