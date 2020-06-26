En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri)

Gerilim filmlerini seven ancak ne izleyeceğine karar veremeyenler için, yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb'nin (Internet Movie Database) en popüler korku filmleri kategorisi fikir verici olabilir. İşte haziran ayında zirvede olan 25 yabancı korku filmi...

26.06.2020 - 06:33

En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 1
Yabancı korku filmi izlemek isteyip karar veremeyenler için; seri katillerin, canavarların hayaletlerin hatta doğa üstü yaratıkların merkezde olduğu IMDb'nin en popüler korku filmleri kategorisi fikir verici olabilir. İşte haziran ayının en popüler korku filmleri...
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 2

25. Child's Play (2019)
5,8

En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 3
24. Dehşet Kapanı (2011)
7,0
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 4
23. Sapık (1960)
8,5
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 5
22. Cinnet (1980)
8,4
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 6
21. Kapan (I) (2017)
7,7
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 7
20. Derin Sular (2020)
5,8
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 8
19. O (I) (2017)
7,3
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 9
18. Biz (II) (2019)
6,9
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 10
17. Doktor Uyku (2019)
7,4
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 11
16. O Bölüm 2 (2019)
6,6
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 12
15. Hayal Adası (2020)
4,9
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 13
14. Seni Görüyorum (II) (2019)
6,8
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 14
13. Platform (2019)
7,0
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 15
12. Deniz Feneri (I) (2019)
7,6
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 16
11. Mürit (2019)
6,0
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 17
10. Candyman (I) (2020)

En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 18
9. Train to Busan 2 (2020)
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 19
8. Saklambaç (I) (2019)
6,8
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 20
7. Ayin (2018)
7,3
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 21
6. Yaratık (1979)
8,4
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 22

5. Becky (II) (2020)
5,7
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 23
4. Ritüel (2019)
7,1
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 24
3. Görünmez Adam (I) (2020)
7,1
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 25

2. The Hunt (II) (2020)
6,4
En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri) - 26
1. You Should Have Left (2020)
5,3

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