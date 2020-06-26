En popüler korku filmleri (IMDb haziran verileri)

Yabancı korku filmi izlemek isteyip karar veremeyenler için; seri katillerin, canavarların hayaletlerin hatta doğa üstü yaratıkların merkezde olduğu IMDb'nin en popüler korku filmleri kategorisi fikir verici olabilir. İşte haziran ayının en popüler korku filmleri...