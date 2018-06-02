En popüler müzikaller

-
50. Popeye (1980)
5,2
-
49. Annie (1982)
6,5
-
48. The Jungle Book (1967)
7,6
-
47. The Rocky Horror Picture Show (1975)
7,4
-
46. Bati Yakasının Hikayesi (1961)
7,6
-
45. Pocahontas (1995)
6,7
-
44. Chicago (2002)
7,2
-
43. Loraks (2012)
6,4
-
42. Kırmızı Değirmen (2001)
7,6
-
41. Balerin ve Afacan Mucit (2016)
6,8
-
40. Yağmur Altında (1952)
8,3
-
39. Hairspray (2007)
6,7
-
38. Robin Hood: Men in Tights (1993)
6,7
-
37. Labyrinth (1986)
7,4
-
36. Descendants 3 (2019)
-
35. Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)
7,8
-
34. Oliver! - Masum melekler (1968)
7,5
-
33. Manhattan'da Sihir (2007)
7,1
-
32. Sihirli Orman (2014)
6,0
-
31. Gökten İnen Melek (1964)
7,8
-
30. Neşeli Günler (1965)
8,0
-
29. Küçük Denizkızı (1989)
7,6
-
28. Prenses ve Kurbağa (2009)
7,1
-
27. Karmakarışık (2010)
7,8
-
26. Mulan (1998)
7,6
-
25. Herkül (1997)
7,3
-
24. Aladdin (1992)
8,0
-
23. Billur Kösk (1939)
8,0
-
22. Güzel ve Çirkin (1991)
8,0
-
21. Cazcı Kardeşler (1980)
7,9
-
20. The Lego Movie 2: The Second Part (2019)
-
19. Sefiller (2012)
7,6
-
18. Grease (1978)
7,2
-
17. The Lion King (2019)
-
16. Climax (2018)
8,1
-
15. Aladdin (2019)
-
14. Aşıklar Şehri (I) (2016)
8,1
-
13. A Star Is Born (2018)
-
12. Trolls (2016)
6,5
-
11. Mary Poppins Dönüyor (2018)
-
10. Karlar Ülkesi (I) (2013)
7,5
-
9. Şarkını Söyle (2016)
7,1
-
8. Aslan Kral (1994)
8,5
-
7. Güzel ve Çirkin (2017)
7,2
-
6. Moana (I) (2016)
7,6
-
5. Mamma Mia! (2008)
6,4
-
4. Operadaki Hayalet (2004)
7,3
-
3. Mamma Mia! Yeniden Başliyoruz (2018)
-
2. Christopher Robin (2018)
-
1. Muhteşem Showman (2017)
7,8