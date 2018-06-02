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En popüler müzikaller

Müzikal seven ancak ne izleyeceğine karar veremeyenler için en popüler yapımları derledik. İşte IMDb'nin verilerine göre en popüler müzikaller...

  • 1

    50. Popeye (1980)
    5,2
  • 2

    49. Annie (1982)
    6,5
  • 3

    48. The Jungle Book (1967)
    7,6
  • 4

    47. The Rocky Horror Picture Show (1975)
    7,4
  • 5

    46. Bati Yakasının Hikayesi (1961)
    7,6
  • 6

    45. Pocahontas (1995)
    6,7
  • 7

    44. Chicago (2002)
    7,2
  • 8

    43. Loraks (2012)
    6,4
  • 9

    42. Kırmızı Değirmen (2001)
    7,6
  • 10

    41. Balerin ve Afacan Mucit (2016)
    6,8
  • 11

    40. Yağmur Altında (1952)
    8,3
  • 12

    39. Hairspray (2007)
    6,7
  • 13

    38. Robin Hood: Men in Tights (1993)
    6,7
  • 14

    37. Labyrinth (1986)
    7,4
  • 15

    36. Descendants 3 (2019)
  • 16

    35. Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)
    7,8
  • 17

    34. Oliver! - Masum melekler (1968)
    7,5
  • 18

    33. Manhattan'da Sihir (2007)
    7,1
  • 19

    32. Sihirli Orman (2014)
    6,0
  • 20

    31. Gökten İnen Melek (1964)
    7,8
  • 21

    30. Neşeli Günler (1965)
    8,0
  • 22

    29. Küçük Denizkızı (1989)
    7,6
  • 23

    28. Prenses ve Kurbağa (2009)
    7,1


  • 24

    27. Karmakarışık (2010)
    7,8
  • 25

    26. Mulan (1998)
    7,6
  • 26

    25. Herkül (1997)
    7,3
  • 27

    24. Aladdin (1992)
    8,0
  • 28

    23. Billur Kösk (1939)
    8,0
  • 29

    22. Güzel ve Çirkin (1991)
    8,0
  • 30

    21. Cazcı Kardeşler (1980)
    7,9
  • 31

    20. The Lego Movie 2: The Second Part (2019)
  • 32

    19. Sefiller (2012)
    7,6
  • 33

    18. Grease (1978)
    7,2
  • 34

    17. The Lion King (2019)

  • 35

    16. Climax (2018)
    8,1
  • 36

    15. Aladdin (2019)

  • 37

    14. Aşıklar Şehri (I) (2016)
    8,1
  • 38

    13. A Star Is Born (2018)

  • 39

    12. Trolls (2016)
    6,5
  • 40

    11. Mary Poppins Dönüyor (2018)

  • 41

    10. Karlar Ülkesi (I) (2013)
    7,5
  • 42

    9. Şarkını Söyle (2016)
    7,1
  • 43

    8. Aslan Kral (1994)
    8,5
  • 44

    7. Güzel ve Çirkin (2017)
    7,2
  • 45


    6. Moana (I) (2016)
    7,6
  • 46

    5. Mamma Mia! (2008)
    6,4
  • 47

    4. Operadaki Hayalet (2004)
    7,3
  • 48

    3. Mamma Mia! Yeniden Başliyoruz (2018)
  • 49

    2. Christopher Robin (2018)
  • 50

    1. Muhteşem Showman (2017)
    7,8
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