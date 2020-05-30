En popüler suç dizileri (Mayıs 2020)
Corona virüs nedeniyle uygulanan karantina günlerinde yabancı dizi izleyip karar veremeyenler için suç kategorisi farklıbir seçim olabilir. İşte yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb'nin verilerine göre mayıs ayında zirvede olan 25 suç dizisi...
25. The Wire (2002–2008)
9,3
21. Cinayetten Paçayı Kurtarmak (2014–2020)
8,1
20. Soprano Ailesi (1999–2007)
9,2
19. Gangs of London (2020– )
8,3
18. Penny Dreadful: City of Angels (2020– )
6,1
17. Brooklyn Nine-Nine (2013– )
8,4
16. Criminal Minds (2005–2020)
8,1
13. Better Call Saul (2015– )
8,7
12. Homeland (2011–2020)
8,3
11. Defending Jacob (2020– )
8,3
10. Peaky Blinders (2013– )
8,8
8. The Blacklist (2013– )
8,0
7. Breaking Bad (2008–2013)
9,5
6. Outer Banks (2020– )
7,6
4. La Casa de Papel (2017– )
8,4
2. Paatal Lok (2020– )
7,5
1. White Lines (2020– )
6,6