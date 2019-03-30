NTV

En popüler tarih filmleri (IMDb Mart 2019 verileri)

Haftanı sonu yabancı film izlemek isteyip karar veremelenler için tarih katefogirisi alternatef bir tercih olabilir. İşte IMDb'nin en popüler tarih filmleri

  • 1

    26. En Karanlik Saat
    7,4
  • 2

    25. The Best of Enemies (2019)

  • 3

    24. Çöküs (2004)
    8,2
  • 4

    23. 13 Saat: Bingazi'nin Gizli Askerleri (2016)
    7,3
  • 5

    22. Kasabanın Namusu (1993)
    7,8
  • 6

    21. Sefiller (2012)
    7,6
  • 7

    20. Rüzgar gibi geçti (1939)
    8,2
  • 8

    19. Apollo 13 (I) (1995)
    7,6
  • 9

    18. Büyük Açık (2015)
    7,8
  • 10

    17. Outlaw King (2018)
    7,0
  • 11

    16. 12 Yıllık Esaret (2013)
    8,1
  • 12

    15. El fotógrafo de Mauthausen (2018)
    6,7
  • 13

    14. Colette (I) (2018)
    6,8
  • 14

    13. Cesur Yürek (1995)
    8,4
  • 15

    12. Yip Man 4 (2019)
  • 16

    11. Dunkirk (2017)
    7,9
  • 17

    10. Truva (2004)
    7,2
  • 18

    9. Schindler'in Listesi (1993)
    8,9
  • 19

    8. Savaş Vadisi (2016)
    8,1
  • 20

    7. Ay'da İlk İnsan (2018)
    7,4
  • 21

    6. Kursk (2018)
    6,5
  • 22

    5. Kesari (2019)
    8,1
  • 23

    4. İskoçya Kraliçesi Mary (2018)
    6,3
  • 24

    3. The Irishman (2019)
  • 25


    2. Hotel Mumbai (2018)
    7,2
  • 26

    1. Sarayın Gözdesi (2018)
    7,7
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin