En popüler tarih filmleri (IMDb Mart 2019 verileri)

Haftanı sonu yabancı film izlemek isteyip karar veremelenler için tarih katefogirisi alternatef bir tercih olabilir. İşte IMDb'nin en popüler tarih filmleri
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26. En Karanlik Saat
7,4
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25. The Best of Enemies (2019)
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24. Çöküs (2004)
8,2
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23. 13 Saat: Bingazi'nin Gizli Askerleri (2016)
7,3
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22. Kasabanın Namusu (1993)
7,8
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21. Sefiller (2012)
7,6
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20. Rüzgar gibi geçti (1939)
8,2
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19. Apollo 13 (I) (1995)
7,6
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18. Büyük Açık (2015)
7,8
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17. Outlaw King (2018)
7,0
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16. 12 Yıllık Esaret (2013)
8,1
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15. El fotógrafo de Mauthausen (2018)
6,7
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14. Colette (I) (2018)
6,8
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13. Cesur Yürek (1995)
8,4
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12. Yip Man 4 (2019)
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11. Dunkirk (2017)
7,9
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10. Truva (2004)
7,2
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9. Schindler'in Listesi (1993)
8,9
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8. Savaş Vadisi (2016)
8,1
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7. Ay'da İlk İnsan (2018)
7,4
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6. Kursk (2018)
6,5
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5. Kesari (2019)
8,1
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4. İskoçya Kraliçesi Mary (2018)
6,3
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3. The Irishman (2019)
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2. Hotel Mumbai (2018)
7,2
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1. Sarayın Gözdesi (2018)
7,7