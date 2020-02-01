En popüler yabancı diziler (IMDb Şubat 2020 verileri)
Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin verilerine göre şubat ayını zirvede karşılayan diziler belli oldu. İşte yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenlere rehber olabilecek, 7 tanesi 2020 yapımı en popüler 30 dizi...
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