En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri)

Yabancı dizi izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte temmuzu zirvede karşılayan 25 dizi...

02.07.2020 - 14:15

En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 1
25. Modern Family (2009)
8,4
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 2
24. Yürüyen Ölüler (2010)
8,2
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 3
23. Hannibal (2013)
8,5

En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 4
22. Ozark (2017)
8,4

En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 5
21. Love, Victor
8,2
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 6
20. Billions (2016)
8,4

En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 7
19. Lucifer (2015)
8,2
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 8
18. Watchmen (2019)
8,1
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 9
17. Doom Patrol (2019)
8,0
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 10
16. Snowpiercer (2020)
6,4
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 11
15. Vikingler (2013)
8,5

En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 12
14. Breaking Bad (2008)
9,5
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 13
13. Doğaüstü (2005)
8,4
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 14
12. Grey's Anatomy (2005)
7,6
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 15
11. The 100 (2014)
7,7
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 16
10. The Office (2005)
8,9
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 17
9. Community (2009)
8,5
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 18
8. 13 Reasons Why (2017)
7,7


En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 19
7. Taht Oyunları (2011)
9,3

En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 20
6. Yellowstone (2018)
8,4
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 21
5. The Politician (2019)
7,5
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 22
4. The Order (2019)
6,9
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 23
3. Perry Mason (2020)
7,1
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 24
2. The Sinner (2017)
8,0
En popüler yabancı diziler (IMDb temmuz verileri) - 25
1. Dark (2017)
8,8

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