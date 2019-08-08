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En popüler yabancı filmler belli oldu (Ağustos 2019)

Yabancı film izlemek isteyenler için IMDb'nin en popülerler listesi fikir verici olabilir. İşte Ağustos ayınını verilerine göre en popüler yabancı filmleri

  • 1

    50. Thor: Love and Thunder (2021)
  • 2

    49. The Hateful Eight (2015)
    7,8
  • 3

    48. Pokémon Dedektif Pikachu (2019)

    6,7

  • 4

    47. Fast & Furious 9 (2020)
  • 5

    46. Avengers: Sonsuzluk Savasi (2018)
    8,5
  • 6

    45. Skin (2018)
    7,0
  • 7

    44. Biz (2019)
    7,0
  • 8

    43. Black Widow (2020)
  • 9


    42. Scary Stories to Tell in the Dark (2019)
    8,9
  • 10

    41. Bohemian Rhapsody (2018)
    8,0
  • 11

    40. O (2017)
    7,4
  • 12

    39. John Wick 3: Parabellum (2019)
    7,9
  • 13

    38. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (2019)
    5,
  • 14

    37. Blade
  • 15

    36. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
    8,5
  • 16

    35. Captain Marvel (2019)
    7,0
  • 17

    34. The Great Hack (2019)
    7,0
  • 18

    33. After (2019)
    5,5
  • 19

    32. Aladdin (2019)
    7,4
  • 20

    31. Dora ve Kayıp Altın Şehri (2019)
    4,6
  • 21

    30. Ucuz Roman (1994)
    8,9
  • 22

    29. Yesterday (2019)
    7,0
  • 23

    28. Joker (2019)
  • 24

    27. Ready or Not (2019)
    7,0
  • 25

    26. The Lighthouse (2019)
    8,2
  • 26

    25. Dul Kadınlar (2018)
    7,0
  • 27

    24. Terminatör: Kara Kader (2019)
  • 28

    23. Ölümcül Sular (2019)
    6,6
  • 29

    22. Secret Obsession (2019)
    4,3
  • 30


    21. Soysuzlar Çetesi (2009)
    8,3
  • 31

    20. Hellboy (2019)
    5,3
  • 32

    19. Cats (2019)
  • 33

    18. Godzilla II: Canavarlar Krali (2019)
    6,5
  • 34

    17. Long Shot (2019)
    7,0
  • 35

    16. Top Gun: Maverick (2020)
  • 36

    15. Zombieland: Double Tap (2019)

  • 37

    14. Oyuncak Hikayesi 4 (2019)
    8,2
  • 38

    13. Aslan Kral (1994)
    8,5
  • 39

    12. Shazam! 6 Güç (2019)
    7,2
  • 40

    11. 1917 (2019)
  • 41

    10. O Bölüm 2 (2019)
  • 42

    9. Ritüel (2019)
    7,6
  • 43


    8. Alita: Savaş Meleği (2019)
    7,4
  • 44

    7. Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)
    7,9


  • 45

    6. Operation Brothers (2019)
    6,5

  • 46

    5. The Irishman (2019)
  • 47

    4. Avengers: Endgame (2019)
    8,7
  • 48

    3. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
    7,1

  • 49

    2. Aslan Kral (2019)
    7,2
  • 50

    1. Once Upon a Time ... in Hollywood (2019)
    8,4
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