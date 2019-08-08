En popüler yabancı filmler belli oldu (Ağustos 2019)
Yabancı film izlemek isteyenler için IMDb'nin en popülerler listesi fikir verici olabilir. İşte Ağustos ayınını verilerine göre en popüler yabancı filmleri
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150. Thor: Love and Thunder (2021)
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249. The Hateful Eight (2015)
7,8
-
3
48. Pokémon Dedektif Pikachu (2019)
6,7
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447. Fast & Furious 9 (2020)
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546. Avengers: Sonsuzluk Savasi (2018)
8,5
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645. Skin (2018)
7,0
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744. Biz (2019)
7,0
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843. Black Widow (2020)
-
9
42. Scary Stories to Tell in the Dark (2019)
8,9
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1041. Bohemian Rhapsody (2018)
8,0
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1140. O (2017)
7,4
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1239. John Wick 3: Parabellum (2019)
7,9
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1338. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit (2019)
5,
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1437. Blade
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1536. Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde (2018)
8,5
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1635. Captain Marvel (2019)
7,0
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1734. The Great Hack (2019)
7,0
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1833. After (2019)
5,5
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1932. Aladdin (2019)
7,4
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2031. Dora ve Kayıp Altın Şehri (2019)
4,6
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2130. Ucuz Roman (1994)
8,9
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2229. Yesterday (2019)
7,0
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2328. Joker (2019)
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2427. Ready or Not (2019)
7,0
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2526. The Lighthouse (2019)
8,2
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2625. Dul Kadınlar (2018)
7,0
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2724. Terminatör: Kara Kader (2019)
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2823. Ölümcül Sular (2019)
6,6
-
2922. Secret Obsession (2019)
4,3
-
30
21. Soysuzlar Çetesi (2009)
8,3
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3120. Hellboy (2019)
5,3
-
3219. Cats (2019)
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3318. Godzilla II: Canavarlar Krali (2019)
6,5
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3417. Long Shot (2019)
7,0
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3516. Top Gun: Maverick (2020)
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3615. Zombieland: Double Tap (2019)
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3714. Oyuncak Hikayesi 4 (2019)
8,2
-
3813. Aslan Kral (1994)
8,5
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3912. Shazam! 6 Güç (2019)
7,2
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4011. 1917 (2019)
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4110. O Bölüm 2 (2019)
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429. Ritüel (2019)
7,6
-
43
8. Alita: Savaş Meleği (2019)
7,4
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447. Örümcek-Adam: Evden Uzakta (2019)
7,9
-
456. Operation Brothers (2019)
6,5
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465. The Irishman (2019)
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474. Avengers: Endgame (2019)
8,7
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483. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
7,1
-
492. Aslan Kral (2019)
7,2
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501. Once Upon a Time ... in Hollywood (2019)
8,4