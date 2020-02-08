En popüler yabancı filmler (IMDb Şubat 2020 verileri)
Yabancı film izlemek isteyip karar veremeyenler için; yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'nin en popüler yapımlar kategorisi fikir verici olabilir. İşte şubatı zirvede karşılayan 25 film...
08.02.2020 - 07:07
25. Ritüel (2019) 7,2
24. Skandal (2019) 6,8
23. Evlilik Hikayesi (2019) 8,1
22. Aslan Kral (2019) 6,9
21. Star Wars: Skywalker'in Yükselisi (2019) 6,9
20. Gretel & Hansel (2020) 5,6
19. Kirpi Sonic (2020)
18. Terminatör: Kara Kader (2019) 6,3
17. Deniz Feneri (2019) 7,8
16. Dolittle (2020) 5,6
15. İrlandalı (2019) 8,0
14. Bıçaklar Çekildi (2019) 8,0
13.Asfaltın Kralları (2019) 8,2
12. Doktor Uyku (2019) 7,5
11. Küçük Kadınlar (2019) 8,1
10. Bir Zamanlar... Hollywood'da (2019) 7,7
9. Joker (2019) 8,6
8. Tavşan Jojo (2019) 8,0
7. Uncut Gems (2019) 7,8
6. Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) (2020) 6,7
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