En sevilen süper kahramanlar belirlendi

ntv.com.tr 24.03.2020 - 09:01 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 09:02
Superman, Amerika’nın en sevdiği süper kahraman! Bunu yeni yapılan araştırma gösterdi.
2000 kişi üzerinde yapılan araştırmaya katılanların yüzde 47’si en sevdiği süper kahraman olarak Super Man’i seçti.
İkinci sırada yüzde 46 ile Spider Man yer alırken, yüzde 45 ile Batman üçüncü sırada.
Captain America, yüzde 42’nin en sevdiği süper kahramanken, Iron Man de yüzde 41 ile arkadan geldi.
Disney California Macera Parkı'ndaki Avengers Kampüsü'nün açılışı öncesinde yapılan araştırmada, süper kahramanlar, kötü adamlar ve çizgi roman karakterlerinin ne kadar sevildiği tespit edildi.
Kavgada kimin kazanacağı sorulduğunda, katılımcılar Superman'in Batman'i zafere taşıyacağına inandıklarını söyleyerek süper kahramanlar dünyasındaki büyük tartışmaya nokta koydu.
Katılımcılar kötü adamlara karşı kahramanları seçseler de bu, onların favori kötü karakterleri olmadığı anlamına gelmiyor. Joker, yüzde 31 ile en sevilen kötülerin başında geliyor. Onu Catwoman ve Venom takip ediyor.
Katılımcıların yüzde altmış dördü kendilerini süper kahramanların hayranı olarak görüyor ve en sevdikleri çizgi roman karakterlerinin büyük ekran uyarlamalarını izlemeyi istiyor. Ancak yine de sonuçlar, katılımcıların çizgi roman okumaktan ve figür koleksiyonu yapmaktan zevk aldığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 32'si ise aksiyon figürleri topladığını söyledi.