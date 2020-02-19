Engelli Bertolt Meyer protez kolla müzik aleti çalıyor

Doğuştan tek kollu olan müzisyen Bertolt Meyer, geliştirdiği aygıtı protezinin içine yerleştirdi ve bu sayede müzik aleti çalabiliyor. Meyer, durumunu "düşünce gücüyle müzik yapmak" olarak tanımlıyor.

Müzisyen Bertolt Meyer, tek kolunun yarısı olmadan dünyaya geldi. Yıllarca protez kol kullandı. Ancak kısa süre önce protezi için bir elektronik şirketiyle işbirliği yaparak bir özellik geliştirdi ve artık protez kolunu kullanarak elektronik müzik üretiyor.

Meyer’in geliştirdiği protez özelliğine göre, kolundaki kaslarla bağlantı kuran küçük elektrotlar dürtüleri harekete geçiyor ve bu dürtüler protez için kontrol sinyallerine dönüşüyor. Böylece, protezini gerçek bir el ve kol gibi kullanan Meyer, iki eliyle müzik yapabiliyor.

Protezin kontol sinyallerinin cihazları kontrol etmede yeterli olup olmadığını merak eden Meyer, denemeler yaptı. Eski bir protezin bir parçasını aldı ve üzerinde çalıştı. Düşük voltajlı aygıtın voltajını güçlendirerek kullanıma uygun hale getirdi.

Geliştirdiği parçayı kendi kol protezine yerleştirdi. Bu parça, artık protezinin, kendi kolundan aldığı elektrot sinyallerini ‘synthesizer’ denilen müzik aleti üzerinde harekete dönüştürme özelliğine sahip oldu.

Meyer, bu şekilde müzik yapmanın, synthesizer aletini düşünce gücüyle kontrol etme hissi verdiği söylüyor.

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