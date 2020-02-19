Engelli Bertolt Meyer protez kolla müzik aleti çalıyor

Meyer’in geliştirdiği protez özelliğine göre, kolundaki kaslarla bağlantı kuran küçük elektrotlar dürtüleri harekete geçiyor ve bu dürtüler protez için kontrol sinyallerine dönüşüyor. Böylece, protezini gerçek bir el ve kol gibi kullanan Meyer, iki eliyle müzik yapabiliyor.