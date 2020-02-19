Engelli Bertolt Meyer protez kolla müzik aleti çalıyor

Müzisyen Bertolt Meyer, tek kolunun yarısı olmadan dünyaya geldi. Yıllarca protez kol kullandı. Ancak kısa süre önce protezi için bir elektronik şirketiyle işbirliği yaparak bir özellik geliştirdi ve artık protez kolunu kullanarak elektronik müzik üretiyor.
Meyer’in geliştirdiği protez özelliğine göre, kolundaki kaslarla bağlantı kuran küçük elektrotlar dürtüleri harekete geçiyor ve bu dürtüler protez için kontrol sinyallerine dönüşüyor. Böylece, protezini gerçek bir el ve kol gibi kullanan Meyer, iki eliyle müzik yapabiliyor.
Geliştirdiği parçayı kendi kol protezine yerleştirdi. Bu parça, artık protezinin, kendi kolundan aldığı elektrot sinyallerini ‘synthesizer’ denilen müzik aleti üzerinde harekete dönüştürme özelliğine sahip oldu.
Meyer, bu şekilde müzik yapmanın, synthesizer aletini düşünce gücüyle kontrol etme hissi verdiği söylüyor.