Erbil'de Osmanlı döneminden kalan 160 yıllık kervansaray onarılmayı bekliyor

İKİ KATLI, YAKLAŞIK 60 ODALI BİR YAPI

Kaves, iki katlı ve yaklaşık 60 odalı yapının 1122 metrekarelik alanda dikdörtgen şeklinde kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Odalar yapının dört tarafında yayılmış. Yukarıdaki odalar kervanlardakiler için kalma yeri ve ofis olarak kullanılmış. Binanın yapımına bakarsak, yukarıdaki odaların hepsinde şömineler ve pencereler var. Bu odalar temiz bir şekilde yapılmış ve kullanılmış."