Ercan Kesal’ın ilk uzun metraj filmi Nasipse Adayız’ın Türkiye prömiyeri yapıldı

ntv.com.tr 25.07.2020 - 14:15
Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği, ilk uzun metraj filmi Nasipse Adayız’ın Türkiye prömiyeri 39. İstanbul Film Festivali’nde ekip ve oyuncuların katılımıyla dün akşam yapıldı. Dünya prömiyerini pandemi öncesinde Avrupa’nın önemli festivallerinden Rotterdam Film Festivali’nde yapan film, Türkiye’de ilk kez Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma filmleri için yapılan açıkhava gösteriminde sinemaseverlerle buluştu.
Nasipse Adayız’ın festivaldeki gösterimine yönetmeni Ercan Kesal başta olmak üzere, oyuncularından Selin Yeninci, İnanç Konukçu, Müttalip Müjdeci, Nazan Kesal, Serhat Midyat, kurgucusu Ali Aga, idari yapımcısı Suzan Güverte katıldı.
Gösterim sonrasında yapılan soru-cevap bölümünde Ercan Kesal ilk kez filmin Türkiye’deki sinemaseverlerle buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken filmin kendisiyle olan bağını şu sözleriyle açıkladı: “Sanat gerçeğin yeniden icat edilmesi ise, ben de sinemada ve bu filmde bunu gerçekleştirmenin peşine düştüm. 2000’li yıllarda Beyoğlu Belediye Başkanı olarak aday gösterilme hayaliyle kendi içimdeki kör noktayla karşılaşmıştım, insanın gerçek öznesi de bu kör noktaymış meğer. Aynı yolculuğun filmini yaparken başka bir gerçeklikle de yüzleşecek miyim diye çok düşündüm. Yirmi yıl önce Beyoğlu’nda aynı mekanlarda aynı hikayeyi yaşadım ve şimdi filmin oyuncusu, senaristi ve yönetmeniyim. Bu yüzden filmde sadece bir politik hikâyenin ve hicvin ötesinde, bir insanın kendi içsel yolculuğu ve trajedisi de var.”
İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’da ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenecek Ödül Töreni’nde açıklanacak. Nasipse Adayız festival yolculuğuna İstanbul’dan hemen sonra Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde devam edecek. Asya galasını gerçekleştireceği festivaldeki ilk gösterimi 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.
Türkiye-Sırbıstan ortak yapımı, Ercan Kesal’ın aynı adlı romanından uyarlanan Nasipse Adayız, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner’in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor. Başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci’nin yer aldığı filmde Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta da konuk oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.
Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Türkiye-Sırbistan ortak yapımı filmin görüntü yönetmenliğini Barbu Balasoiu üstlenirken, Ali Aga kurgusunu, Oya Köseoğlu da sanat yönetmenliğini yaptı.