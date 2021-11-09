Erzincan Keşiş Dağları'nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi 39 yıldır sergileniyor

Gönüllü çalışanlarla, zor koşullarda portreyi tamamladıklarını ifade eden Aydemir, şöyle konuştu: "Malzeme temini ve her gün zor koşullarda gönüllü çalışanların motivasyonunu sağlamak ise ayrı bir beceri ve özveri gerektirdi. Portrenin inşası sırasında soğuyan hava koşulları, dağın tepesinde çadırda kalan ekibi ve bizleri hayli zorladı. Netice de her türlü zorluğun üzerinden gelinmiş ve ressam söz verdiğimiz gibi portreyi 30 günde tamamladık."