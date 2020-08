Esaretin Bedeli'nden Matrix'e Brad Pitt'in geri çevirdiği filmler

ABD’li ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt , Dövüş Kulübü (Fight Club), Yedi (Seven), 12 Maymun (12 Monkeys) gibi filmlerle dünya çapında çok büyük başarılar elde etmiş olsa da 1990’lı ve 2000’li yılların başka önemli filmlerini de geri çevirdi.

Screen Rant'in haberine göre 2019’da vizyona giren Quentin Tarantino ’nun yönetmenliğini yaptığı Bir Zamanlar… Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filmiyle de isminden söz ettiren Pitt, pek çok sinema izleyicisinin kült olarak değerlendirdiği filmlerdeki önemli rolleri kabul etmedi.