Esaretin Bedeli'nden Matrix'e Brad Pitt'in geri çevirdiği filmler

Ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt birbirinden başarılı yapımlarda rol alıp büyük başarılar elde etti. Ancak Pitt, 1990 ve 2000'li yıllarda Esaretin Bedeli, Matrix gibi büyük başarı elde eden filmleri geri çevirmişti. İşte Brad Pitt'in tüm geri çevirdiği filmler...

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ntv.com.tr 15.08.2020 - 07:40

ABD’li ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt , Dövüş Kulübü (Fight Club), Yedi (Seven), 12 Maymun (12 Monkeys) gibi filmlerle dünya çapında çok büyük başarılar elde etmiş olsa da 1990’lı ve 2000’li yılların başka önemli filmlerini de geri çevirdi.

Screen Rant'in haberine göre 2019’da vizyona giren Quentin Tarantino ’nun yönetmenliğini yaptığı Bir Zamanlar… Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) filmiyle de isminden söz ettiren Pitt, pek çok sinema izleyicisinin kült olarak değerlendirdiği filmlerdeki önemli rolleri kabul etmedi.

35. Santa Barbara Film Festivali sırasında katıldığı bir söyleşide geri çevirdiği The Matrix filmi için; "The Matrix'i geri çevirmiştim. Kırmızı hapı seçtim. Söyleyeceğim tek film bu. Devam filmleri için teklif almadım. Sadece ilki içindi. Belki de yetiştirilme tarzımdan dolayıdır bir şeyi almadıysam benim değil demektir. O rolün hiçbir zaman benim olmadığına gerçekten inanıyorum. Başkasının rolüydü ve gidip oynadı. Gerçekten buna inanıyorum. Geri çevirdiğim muhteşem filmler hakkında konuşursak iki gece sürer" ifadelerinde bulunmuştu.

1994 The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) Bu filmlerin başında Frank Darabont’un yönetmenliğini yaptığı Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption) geliyor. En iyi Stephen King uyarlaması olduğu düşünülen film vizyona girdiğinde ciddi bir gişe başarısı elde edememişti ve hayal kırıklığına neden olmuştu. Bununla birlikte Brad Pitt’in filmde küçük de olsa önemli karakterlerden biri olan Tommy Williams’ı oynaması planlanıyordu. Pitt, karakter için başka bir oyuncunun daha uygun olabileceğini söyleyerek rolü reddetmişti.

1995 Apollo 13 Pitt ayrıca Tom Hanks, Kevin Bacon ve Bill Paxton gibi isimlerin yer aldığı Apollo 13 filmini de geri çevirmişti. Ünlü oyuncu, Ron Howard’ın yönetmenliğini yaptığı filmde neredeyse Bacon’ın rolünü üstleneceğini söylemişti. Pitt, Apollo 13’te yer almak yerine David Fincher’ın Yedi filminde oynamayı tercih etmişti.

1999 The Matrix Daha önce 2019 Santa Barbara Uluslararası Film Festivali’nde konuşan Pitt, Matrix ’te Keanu Reeves’in canlandırdığı Neo karakteri için düşünüldüğünü ancak teklifi reddettiğini açıklamıştı. Pitt, Matrix’te yer almak yerine Dövüş Kulübü’nü tercih etmişti.

2000 Almost Famous (Şöhrete Bir Adım) 2000’li yılların önemli filmlerinden biri olan Şöhrete Bir Adım (Almost Famous) filminde de Pitt, Billy Crudup’ın canlandırdığı Stillwater grubunun gitaristi Russell Hammond rolü için düşünülmüş.

2002 About a Boy (Bir Erkek Hakkında) Doug Liman’ın yönetmenliğini yaptığı Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity) filminde bir diğer önemli Hollywood yıldızı Matt Damon yerine Brad Pitt’in başrolde yer alması planlamış. Ancak o sırada Brad Pitt, Tony Scott’ın Spy Game filmi için kollarını çoktan sıvamıştı.

2002 The Bourne Identity (Geçmişi olmayan Adam) Brad Pitt, Bir Erkek Hakkında (About a Boy) filmi için başrolde yer alan Hugh Grant’ten önce düşünülmüş ancak Pitt rolü kendisine uygun bulmamış.

2006 The Departed (Köstebek) Öte yandan Pitt ve Damon’ın yolları Köstebek (The Departed) filminde de kesişmiş. Filmde Damon’ın yerine ilk önce Pitt’in yer alması planlanmış ancak filmin yönetmeni Martin Scorsese daha genç bir oyuncunun yer almasının iyi olabileceğini söylemesinin ardından Pitt fikrini değiştirmiş.