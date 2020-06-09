Eski denizaltı üssü sanat galerisine dönüştü

Fransa'da eski denizaltı üssü, dünyanın en büyük dijital sanat galerisine dönüştürüldü. Sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan eser için 14 milyon euro (Yaklaşık 110 milyon lira) harcandı.

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09.06.2020 - 07:48







Fransa 'nın Bordeaux kentinde bulunan eski denizaltı üssü, artık dijital sanata ev sahipliği yapıyor.

10 Haziran'da kapılarını açacak olan ve 'betondan canavar' olarak tanımlanan yapının duvarları, dijital sanat eserlerine tuval oluyor.







Yapımı 2. Dünya Savaşı sırasında, 1943 yılında Nazi işgali altında tamamlanan dev denizaltı üssü, maliyeti nedeniyle yıkılamıyordu. Paris'te daha önce benzer projelere imza atmış Culturspaces, dünyanın en büyük dijital sanat galerisine dönüştürülen üs için 14 milyon euroluk yatırım yaptı.







110 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde ve 12 metre yüksekliğindeki dört paralel havuzdan oluşan eski denizaltı üssü, toplamda 90 projektör, 80 hoparlör ve 100 kilometrelik fiber optik ağ sağlanan 12 bin metrekarelik projeksiyon alanı ile dünyanın en büyük dijital sanat galerisine dönüştürüldü.







Salgın nedeniyle açılması 2 ay geciken galeri, ilk ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatmanın planlarını yapıyor. Covid-19 yüzünden kısıtlı sayıda ziyaretçi ağırlayacak olan denizaltı üssünde, sanatseverleri Gustav Klimt, Paul Klee gibi sanatçıların eserlerinin dev dijital yansımaları bekliyor.

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