Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül

Eskişehir’de, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma’ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Odunpazarı Modern Müze (OMM), Avrupa Müze Forumu'nca (EMF) '2021 Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülleri'nde 'özel takdir ödülü' kazandı.

DHA 07.05.2021 - 12:42

Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül - 1
Eskişehir’de, 2019 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgede, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından yaptırılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı müze, Avrupa’dan bir ödüle daha layık görüldü.
Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül - 2
Son 4 yılda ziyarete açılmış ya da geniş çaplı dönüşüm geçirmiş olan müzelerin değerlendirildiği ‘Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA) 2021’ kapsamında OMM'ye, yenilikçi bakış açısı geliştiren ve diğer Avrupa müzelerine örnek olabilecek müzelere verilen 'özel takdir ödülü' verildi.
Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül - 3
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılının Şubat ayında yaptığı müze, ilk yılında 166 bin 321 ziyaretçi sayısına ulaşırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılmıştı.
Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül - 4

Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '2019 yılı özel ödülü'ne layık görülürken, geçen yıl da İngiltere’de düzenlenen 'Museum+Heritage Awards' kapsamında ‘yılın uluslararası projesi’ seçilmişti.

İşte diğer kareler...

Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül - 5
Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül - 6
Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül - 7

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER