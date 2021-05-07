Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze’ye uluslararası ödül

Eskişehir’de, 2019 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgede, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından yaptırılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı müze, Avrupa’dan bir ödüle daha layık görüldü.