Esra Gezginci, İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Haydarpaşa Garı

En eski buluntu hangi tarihi dönemine ait?



“Burası oldukça büyük bir alan, yaklaşık 300 bin metrekarelik bir kazı alanı. 70 bin metrekarelik alanında kazı çalışması gerçekleştirdik. Bugüne kadar en eski bulgularımız küçük buluntu olarak milattan önce 5’inci-6’ncı-7’nci yüzyıla ait küçük buluntular, çanak çömlekler, sikkeler. Ama mimari olarak en eski yapımız milattan önce 4’üncü-3’üncü yüzyıla ait kareye yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt veya anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı var. En eski mimari kalıntımız bu.