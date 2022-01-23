Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Tophane-i Amire ve Kılıç Ali Paşa Camii’nin bilinmeyenleri

Tophane-i Amire binası nasıl yapılıyor, kıyı hattına yapılmasının amacı nedir?



“Amaç nüfusu dağıtmak. Şöyle, burada sadece Cenevizliler değil, sur içinde Fransızlar, Venedikliler var, halk ticaretle uğraşıyor... Fatih Sultan Mehmet de, bu koloninin fazla büyümemesi için Boğaz tarafına hemen surların Galata surlarının çıkışına bir askeri tesis kara kuvvetlerinin tophanesini yapıyor. Topun ne kadar önemli olduğunun tabii farkındalar çünkü. Hemen burada bir tesis yapıyor. Böylelikle iskanı kısıtlıyor. Şimdi İstiklal Caddesi eski Grand Pera oluşuyor. Oraya da tesisler yapıyor sonra Galata Mevlevihanesi var. Böylelikle Cenevizlilerin yerleştiği bu surun çevresini tamamen bloke ediyor ve nüfusun artmasının önüne geçiyor. Bu şehircilik açısından çok önemli bir tespit, çok önemli bir değerlendirmedir.”